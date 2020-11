Nova tarifa mensual pel transport públic a tot el país de 30 euros al mes amb viatges il·limitats

El Govern ha presentat un projecte de modificació de llei per implantar la taxa de carboni amb l'objectiu que el 100% del recaptat amb aquesta taxa indirecta vagi destinat al fons verd i sigui en beneficis a la ciutadania. Tal com ha explicat el ministre de Finances i portaveu l'executiu, Eric Jover, han decidit que els primers ingressos d'aquesta taxa vagin destinats a apostar pel transport públic. En aquest sentit, s'establirà una nova tarifa mensual única de 30 euros al mes, la qual serà vàlida per a totes les zones del país i tindrà viatges il·limitats. "Volem afavorir la mobilitat en transport públic", ha declarat Jover, explicant que també hi haurà disponible un abonament semestral de 180 euros.

De fet, la nova aposta pel transport públic també elimina la zona 4 del Pas de la Casa, que passa a zona 3, i les zones d'Arinsal i de la Cortinada també passarien de zona 2 a zona 1. El transport jove també es modificarà i se substituirà el bus lliure per un transport per tots els joves de 12 a 20 anys, sense la necessitat d'estar escolaritzats. L'abonament tindrà un cost anual de 180 euros amb viatges il·limitats. A més, el transport escolar també veurà reduïda la seva tarifa, passant de 108 a 100 euros el preu per un viatge al dia i de 216 a 180 el de dos viatges al dia. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha estimat que les noves tarifes a preus més accessibles es traduiran amb un increment del 7% dels usuaris del transport públic, tot i que "vull creure que tindrem un increment més important".

Aquestes noves tarifes derivaran i estaran en funcionament quan s'implementi la modificació de la llei que preveu crear un preu del carboni, com a element addicional a la branca general de l'impost sobre els hidrocarburs. De fet, un dels objectius d'aquesta taxa és que contribuirà a reduir i a mitigar els efectes de les emissions i a internalitzar els costos socials i ambientals derivats de l'ús de combustibles fòssils. Calvó ha recordat que aquesta taxa s'inclou dins el marc normatiu que empara el projecte de llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), del conveni de les Nacions Unides i de l'acord de París, amb el compromís que Andorra va adoptar per assolir la neutralitat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle el 2050. Per tant, per aconseguir aquesta neutralitat de carboni s'ha de treballar principalment en el sector de l'habitatge i la mobilitat, ha dit.

El context internacional estableix que el preu mínim d'aquesta taxa ha de ser trenta euros per tona. Aquesta nova taxa tindrà un augment de càrrega positiu que se situarà en 15 euros per tona de diòxid de carboni. "Volem que tingui un efecte menor sobre la taxació del preu del litre", ha declarat Jover i per tant, el Govern assumirà la meitat dels 30 euros per tona, mitjançant la corresponent reducció del tipus impositiu vigent, per tal que l'impacte de la implantació de la mesura sigui menor. Així, la pressió sobre el preu per litre en els hidrocarburs de locomoció augmentaria entre els tres i els quatres cèntims, molt menor a la pressió fiscal que tenen els països del voltant com Espanya i França, ha indicat Jover. "És un augment sobre la pressió fiscal del producte que no ha de ser un augment del preu del consumidor". De fet, el Govern preveu que la taxa aportarà uns 9 milions d'euros d'ingressos, els quals tan sols la meitat correspondrien a nova imposició.

Com a mode d'exemple, el titular de Finances ha explicat que per a una família que realitza 15.000 km a l'any amb el cotxe, la nova taxa implicaria un increment de 36 euros anuals, que es compensarien amb l'estalvi que tingués la família amb les tarifes de transport públic. Tant la nova taxa, com les tarifes, es preveuen que estiguin en funcionament durant el proper 2021, després que la modificació de la llei sigui aprovada pel Consell General i entri en funcionament.

Per altra banda, l'augment de la taxa en la calefacció no podia ser la mateixa que en la mobilitat, han reiterat des de l'executiu, conscients que la situació de l'habitatge ja està en suficient tensió. Tot i que l'augment de càrrega impositiva se situarà en 15 euros, la implementació es farà esglaonadament durant un termini de sis anys, per tal d'evitar un impacte inflacionista sobre el consum de les llars, i a més el primer any d'implementació no hi haurà cap augment. Des de l'executiu han remarcat que han intentat establir una taxa moderada que tingués el mínim impacte possible, i els beneficis de la qual es vegin invertits al fons verd per poder fer projectes de país. Més concretament, el fons es destina a impulsar les previsions, els plans o les accions destinats a l'objecte de la Litecc, com podria ser el programa Renova. De cara a la convocatòria del 2021 el programa presenta novetats, com un nou programa específic per a la calefacció, abans de l'entrada en vigor del preu del carboni previst pel 2022; un programa per al foment de les actuacions en habitatges eficients amb qualificacions energètiques F i G, i un augment del percentatge màxim de subvenció fins al 60% de l'actuació protegible.