'Obert', gairebé a tot el país

El sector hoteler resisteix la crisi provocada pel coronavirus i manté entre el 75 i el 80% dels establiments turístics oberts. Així ho ha confirmat la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) que, malgrat haver presentat bons resultats d’ocupació durant la primera quinzena d’agost, descarta que se n’obrin més el que queda d’estiu. “Els que van decidir mantenir-se tancats tota la temporada no han canviat d’opinió. Des de l’UHA no tenim constància de cap hotel associat que hagi decidit reobrir a l’agost”, ha assegurat Carles Ramos, president de l’entitat.

Entre els allotjaments que es troben tancats al Principat n’hi hauria alguns de les cadenes Màgic o Hotansa, per exemple. D’altres, com Andorra Park Hotel, han optat per no oferir totes les habitacions disponibles, tot i que en aquest cas, s’ha fet per evitar aglomeracions en les instal·lacions comunes.

En el cas d’Autèntics Hotels d’Andorra (AHA) es presenta una situació similar. La seva presidenta, Cristina Canut, ha detallat que “tots els nostres hotels es mantenen oberts: l’Hermitage, l’Sport Village, el Rutllan de la Massana, el Bonavida de Canillo... som gairebé una vintena”. Segons l’AHA, els seus associats van obrir al juliol, “tot i que alguns van obrir durant la segona quinzena, com el Llop Gris del Tarter... i ara per ara es mantindran actius fins al final”.

Les darreres dades d’ocupació de l’UHA van apuntar la primera setmana d’agost com la millor fins ara en aquesta temporada d’estiu. Es va situar en el 68,92%, sent Ordino la que va tenir els hotels més plens. La xifra superava en un 10% els registres del mes de juliol, quan sempre havia estat per sota del 60%.