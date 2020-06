El PIB cau un 3,5%

L'economia andorrana ha registrat una caiguda del 3,5% en el primer trimestre del 2020, més de cinc punts per sota de la variació del període de l'any anterior. El departament d'Estadística ha fet públics aquest dijous els resultats del primer trimestre de l'any amb la caiguda del Producte Interior Brut (PIB) que ve marcat per l'efecte de la Covid-19, que ha afectat principalment als sectors de la construcció i els serveis, i trenca la dinàmica creixent dels darrers períodes.



Així, en el primer trimestre el sector industrial i el sector de l'agricultura mostren taxes de creixement lleugerament positives, i en canvi, la construcció i els serveis cauen fins a obtenir valors entorn del 4% menys. Com a conseqüència, l'economia andorrana trenca la dinàmica de valors positius des del 2014. Tot i tenir valors negatius, se segueix mantenint per sobre de l'economia espanyola i la francesa, que cauen un 4,1 i un 5% respectivament, i se situa un punt per sota de la variació en la Unió Europea, on ha disminuït un 2,5%. Si es considera només l’economia no financera, la caiguda se situa en un -3,7%.



L'evolució del PIB d'Andorra va molt lligat a la dinàmica dels serveis, ja que aquest sector ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys, i en aquest inici d'any ha experimentat una caiguda del 3,7%. D'acord amb la classificació europea d'activitats econòmiques vigent, els serveis se subdivideixen en tres subsectors. En primer lloc, comerç, transport, hostaleria i informació, que suposa un 36% del VAB andorrà de serveis. En segon lloc, les activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques, amb un pes del 42%, i finalment, les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals, les quals representen el 22% del VAB de serveis. Així, degut a la crisi sanitària, el primer subsector ha caigut un 4,9%, el segon un 4,3% i el tercer un 1%.