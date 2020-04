El PS demana al Govern que creï un comitè de crisi per als autònoms i els assessori personalment

El Partit Socialdemòcrata (PS) defensa que el Govern ha de donar una resposta personalitzada als autònoms i actuar com a escut protector, creant una xarxa d'ajuda que contacti, respongui i solucioni tots els dubtes relatius a les ajudes de la Covid-19. En un comunicat enviat a l'executiu, els socialdemòcrates asseguren que "cal que es demanin totes les dades a la CASS, creï una cèdula de crisi i es dirigeixi directament als petits autònoms per portar-los a casa la solució per poder subsistir".

L'agrupació recorda que no tots els petits empresaris tenen mitjans per acollir-se a les mesures que s'han proposat, i insisteixen en la importància de la corresponsabilitat per part del Govern per ajudar a pagar els salaris, garantint les relacions laborals.