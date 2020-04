País segur, destinació segura

La gestió de l’emergència sanitària de la Covid-19 per part de les autoritats andorranes es percep com exemplar en països veïns. Nombrosos mitjans de comunicació es fan ressò de les mesures i protocols que s’apliquen en matèria sanitària, així com de les iniciatives que s’han anat desenvolupant i s’han de seguir desplegant en matèria social i econòmica.

L’exemple del Principat davant la crisi més severa a tot el món des del final de la Segona Guerra Mundial fa bo el tòpic que de les crisis en sorgeixen oportunitats. La Confederació Empresarial Andorrana ( CEA) treballa des de fa setmanes en la que haurà de ser “la tornada a la normalitat o, més exactament, a la nova realitat”, expliquen fonts de la patronal.

“La represa de l’activitat econòmica haurà d’implicar i tenir en compte tots els sectors”, afegeixen les mateixes fonts. La comunicació i la normativa s’haurà d’encaminar a explicar i demostrar al món, i molt especialment als estats de l’entorn, que Andorra és un país segur. “Ho ha estat sempre en matèria de seguretat ciutadana, ara toca ser-ho també en l’àmbit sanitari”.

Tot apunta que almenys a mig termini el turisme de llarga distància donarà pas al turisme de proximitat, i Andorra pot esdevenir, amb tots els actius que té, una destinació atractiva i alhora segura. No tan sols per al turisme, també per als negocis.

La possibilitat que la fase final de la Lliga ACB de bàsquet es faci a Andorra, o la Cimera Iberoamericana, són dos clars exemples perquè el Principat esdevingui un destí amb garanties en tots els sentits. Pel turisme familiar, l’esportiu, el de natura, el de congressos o el que es tracti. Sense oblidar que un país segur en tots els sentits –ciutadà, jurídic i sanitari- és un bon lloc per a les persones i per a les empreses.