Partida de 800.000 euros per fomentar l'ocupació

El Govern ha donat llum verda aquest dimarts al reglament que regula el programa de foment de l’ocupabilitat en el marc de la Covid-19 que vol donar una sortida laboral a les persones que es troben inscrites al Servei d’Ocupació. Cal recordar, en aquest sentit, que la xifra actual de desocupats se situa en més de 1.700 i que l’executiu ja va anunciar la setmana passada la voluntat de tirar endavant aquest projecte per poder-los donar feina a l’administració general, a la de justícia, al Consell General, a les parapúbliques i a les entitats socials sense ànim de lucre. A través d’aquest programa el Govern es farà càrrec de les retribucions mensuals d’aquestes persones, que percebran el salari mínim, i també de la cotització patronal a la CASS. Tal com ha manifestat el ministre portaveu, Eric Jover, l’executiu disposa d’una partida inicial de 800.000 euros per tirar endavant aquest programa, una partida, però, que és ampliable, tal com ha emfasitzat.



El pla de millora d’ocupabilitat, que s’haurà de sumar al del sector privat que també s’està elaborant en paral·lel, entrarà en funcionament des de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i tindrà vigència fins al 31 de desembre. Les persones podran gaudir de contractes d’entre un i sis mesos, i com a canvi respecte d’altres programes similars anteriors, s’anul·la el requisit d’estar inscrit durant un mínim de 45 dies al Servei d'Ocupació, per poder-se’n beneficiar, ja que tal com ha manifestat Jover, la intenció de l’executiu és que el major volum de persones possible s’hi pugui acollir.



Tal com informen des de l’executiu, en el cas dels contractats a l’administració general i a la justícia, el Govern satisfarà directament la prestació salarial. Per als treballadors del Consell General, entitats parapúbliques, societats públiques, entitats socials sense afany de lucre i empreses d’inclusió sociolaboral, el pagament es farà en forma de subvenció a aquests organismes per mensualitats completes i pel mateix import del salari dels seus contractats a través del programa.



Els comuns, tal com ha confirmat el portaveu de l'executiu, no es poden incloure en aquest programa, ja que la Llei de la funció pública no contempla cap forma de contracte a les corporacions comunals compatible amb la fórmula derivada del reglament i Jover s'ha mostrat confiat que les administracions impulsaran, al seu torn, propostes per donar feina a les persones que no en tenen.

Agilització dels tràmits per a suspensions de contractes i reduccions de jornades

D’altra banda, Jover ha anunciat que les empreses que estiguin aplicant reduccions de la jornada laboral o suspensions temporals del contracte laboral als seus treballadors podran, a través de la pàgina web de Treball, fer les modificacions necessàries i també facilitar dades, amb al quals cosa, ha remarcat, es guanyarà en agilitat.