Perilla l’agost

Ni afecta només els joves, perquè com deia aquest dimecres el ministre de Sanitat, Joan Martínez Benazet, són els més “despreocupats” a l’hora de protegir-se del virus, ni són casos puntuals. L’evolució dels contagis, aquesta setmana a l’Estat veí del sud, contradiu els dos arguments que s’han donat fins ara des de les institucions. El cert és que hi ha una tendència creixent als contagis.



Govern veu amb preocupació el repunt de casos a l’Aragó i, sobretot, a Catalunya. El nou secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha alertat que la situació en aquests moments és "crítica" per frenar l'expansió del virus. La taxa de contagis al país veís és de de 60,9 casos per cada 100.000 habitants, encara lluny dels 150 casos per cada 100.000 habitants que es van arribar a registrar al mes de març, però la situació –especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona– anirà a més les pròximes setmanes. El coordinador de la unitat de seguiment del covid-19, Javier Mendioroz, ha afirmat que amb la taxa de reproducció actual "cada 7 dies es duplicarà el nombre de casos".



L’altre argument rebatut amb xifres és d’edat mitjana dels afectats. Tot i que la incidència és sobretot en els joves –un de cada quatre contagiats té menys de 40 anys– i al voltant d'un 50% dels casos són asimptomàtics, a poc a poc va pujant l'edat mitjana de contagi, que ara mateix és 45 anys.



Les conseqüències immediates són les restriccions de moviments a diversos indrets de Catalunya. Unes restriccions que probablement s’incrementin per la velocitat amb què es multipliquen els contagis. A Andorra, malgrat la capacitat diagnòstica i hospitalària, es veu amb preocupació l’escenari d’un retorn al confinament al país veí, per les repercussions que tindria en l’entrada de visitants. La primera mesura es va conèixer aquest dijous, amb la cancel·lació del Mountain Music Festival.



Caldrà preveure les conseqüències a mig termini. Si les reserves hoteleres mantenen el bon ritme d’aquest final de juliol, o si per contra, es torna al pitjor dels escenaris, amb carrers i comerços buits de turistes.