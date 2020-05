Perplexitat al Pas de la Casa davant el pas de turistes al Pertús

El fet que des d'aquest dilluns sigui possible, per als ciutadans francesos, moure's lliurement en un radi de cent quilòmetres ha provocat que al Pertús s'hagin registrat grans aglomeracions de gent que volia fer les seves compres al poble, especialment als estancs de tabac. Aquesta imatge ha causat la perplexitat dels comerciants del Pas de la Casa que es demanen per què en aquest cas sí que s'ha deixat passar els ciutadans francesos a l'altre costat de la frontera i en el cas d'Andorra, no.

El president de la Iniciativa Publicitària del pas de la Casa (Inpub), Jean Jacques Carrié, explica que es demanen què ha passat al Pertús perquè allà els turistes sí que hagin pogut creuar el pas fronterer. En aquest sentit, recorda que en aquest cas una banda del carrer és territori francès i l'altre català, la qual cosa podria explicar que s'hagi deixat passar les persones entre banda i banda de la frontera.

Des del Pas de la Casa defensen que la frontera es pogués obrir el més aviat possible, tal com ha indicat també aquest dilluns el cap de Govern, Xavier Espot, que ha afegit que encara no hi ha una data "oficial" perquè els moviments entre França, Espanya i Andorra siguin lliures. De totes maneres, Carrié reconeix que, si bé des d'un punt de vista econòmic creuen que aquesta obertura s'ha de fer de manera ràpida, també entenen que es tinguin en compte els criteris sanitaris per evitar que hi pugui haver una propagació del virus. "Cal obrir la frontera amb garanties i fer les coses ben fetes", ha destacat Carrié, afegint la incertesa que hi ha sobre la data en què el pas fronterer pogués ser reobert.

Cal recordar que la setmana passada des d'Inpub es demanava a l'executiu que negociï aquesta obertura i es posava en relleu les dificultats econòmiques que estan tenint al poble.