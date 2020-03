Persianes amunt (virtualment)

260x366 Un establiment tancat. / ARA ANDORRA Un establiment tancat. / ARA ANDORRA

Empresaris i comerciants han explicat a l’ARA Andorra que veuen amb molt bons ulls que el Govern estableixi un seguit de condicions per permetre la venda en línia de productes a voltes considerats de segona necessitat però que, amb la situació actual, s’han convertit en indispensables per fer més confortable la vida de moltes persones mentre duri el confinament.

Expliquen que aquesta mesura tindria, com a mínim, una doble virtut. D’una banda, ajudaria a moltes famílies i persones a tenir accés a productes que necessiten però que a dia d’avui és impossible comprar, tret que es faci per plataformes com Amazon o Wallapop. De l'altra, permetria a molts comerços poder tornar a treballar, amb el conseqüent benefici que això comportaria pels empresaris i empleats. Una opció gràcies a la qual, destaquen, hi guanya tothom.

Davant les mesures de seguretat sanitària que caldria tenir en compte, els comerciants proposen dues opcions: generar sinergies i aprofitar els serveis de lliurament a domicili dels diferents supermercats que aquests dies estan autoritzats a operar, o fixar uns protocols obligatoris per a les entregues fetes directament pels comerços. Negocis de papereria, electrònica, productes tèxtils o parafarmàcia, entre altres, veuen amb molt bons ulls aquesta opció. Especialment per afavorir ingressos davant la caiguda total de les vendes.