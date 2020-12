Pessimisme del sector empresarial, molt tocat per la crisi

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis ha fet públics aquest dijous els resultats de l'enquesta de conjuntura corresponent al primer semestre de l'any. Es reflecteix que tot i que els primers mesos els indicadors econòmics confirmaven la continuïtat de la recuperació moderada de l’activitat, la situació econòmica va canviar de "manera radical" a causa de l’esclat de l’emergència sanitària de la Covid-19.



Des de la Cambra posen en relleu que "les mesures aplicades pel Govern, que han estat determinants per contenir el virus i protegir la salut dels ciutadans", però afegeixen que han comportat una caiguda de l’activitat productiva de les empreses "sense precedents en la nostra història recent i han fet que l’economia andorrana s’endinsi en una profunda crisi, sincronitzada amb la resta d’economies europees".

Des d’una òptica sectorial, manifesten que l’afectació ha estat general, però hi ha hagut " diferències notables entre sectors". Durant el primer semestre de l’any, la indústria i la construcció han registrat una caiguda relativament més moderada, ja que a mesura que s’han anat aixecant les restriccions, la recuperació també està sent més ràpida i constant. En canvi, les activitats més directament vinculades al turisme (el comerç, l’hoteleria, la restauració, les agències de viatges, el transport de viatgers, les activitats culturals i d’oci...) presenten " un panorama més fosc".



El sector turístic, que havia liderat l’impuls del creixement econòmic els darrers anys, presentava els dos primers mesos del 2020 un balanç molt positiu: fins al mes de febrer els turistes augmentaven un 12,5% interanual, les pernoctacions hoteleres creixien un 9,6% en el mateix període, i la temporada d’esquí, amb unes condicions de neu millors que altres anys, estava a punt d’assolir xifres rècord d’afluència d’esquiadors. La crisi de la Covid-19, amb un "retrocés històric dels fluxos de viatgers", ha comportat un fort impacte econòmic per al sector.



L’ activitat comercial ha caigut de manera "brusca i intensa" al llarg del primer semestre. En concret, segons l’enquesta de valoració de l’impacte de la Covid-19, elaborada per la Cambra i el CRES, els comerciants consideren que la disminució interanual mitjana de la xifra de vendes en el comerç minorista ha estat del 25,5% els primers sis mesos de l'any.



Per la seva banda, l’ hoteleria és un dels sectors més perjudicats per la crisi sanitària, ja que amb l’inici de la pandèmia, el sector hoteler va entrar en una situació d’inactivitat a causa de les restriccions de mobilitat aplicades pels territoris veïns. Els resultats de l’enquesta de conjuntura de la Cambra confirmen el deteriorament dels negocis hotelers i les enormes dificultats que travessen les empreses hoteleres arran d’aquesta situació excepcional. En concret, la xifra de vendes ha caigut de mitjana el 39,2% interanual el primer semestre.



Amb la desescalada i la reactivació progressiva del turisme, arran de la reobertura de les fronteres veïnes del mes de juny, la recuperació del sector comercial i hoteler ha estat "parcial i molt limitada", i no ha arribat als nivells d’activitat previs a la crisi. A més, a partir del novembre, les limitacions de mobilitat a Espanya i França estan tenint "un efecte devastador sobre l’activitat turística, que impossibilita el procés de recuperació en aquestes branques", assenyalen des de la Cambra.



Des de la patronal destaquen que les previsions dels organismes internacionals coincideixen a assenyalar que la caiguda del PIB mundial de 2020 anirà seguida d’una recuperació relativament vigorosa el 2021 (aproximadament del 5%-6%). I alerten, però, que l’evolució dels primers mesos de 2021, que serà clau.

Afegeixen que de moment, l’evolució de l’economia andorrana durant tota la pandèmia ha seguit les passes de les economies veïnes. Així, el PIB va registrar una intensa caiguda el segon trimestre, en què va ser del 21,6% interanual. A aquesta situació hi han contribuït tots els grans sectors, si bé el segment que ha patit la davallada més forta és el del comerç, hostaleria, transport, informació i comunicacions (-36,5%).



A més, fan èmfasi en el fet que els principals indicadors d’activitat disponibles fins a l’octubre segueixen en terreny negatiu, malgrat la reactivació parcial dels mesos d’estiu. Destaquen les caigudes acumulades del nombre de visitants (-28%), les matriculacions de turismes (-22,4%), les importacions de carburants en litres (-21,5%), les importacions de materials de construcció (-19,4%), les importacions totals, excloent objectes d'art, de col·lecció o d'antiguitat (-18,5%), i el consum d’energia elèctrica (-8,6%). Aquest deteriorament econòmic es reflecteix també en l’evolució del mercat de treball, ja que els demandants en recerca d’ocupació s’han més que doblat fins a l’octubre en relació amb un any abans i, d’altra banda, el nombre d’assalariats cau prop d’un 2% acumulat fins a l’agost, constaten.



Aquesta evolució, manifesten, confirma "les perspectives pessimistes apuntades per les empreses andorranes de cara a la segona meitat de l’any", en el cas del comerç i l’hoteleria. En canvi, en la indústria i la construcció les perspectives de les empreses són una mica més favorables, un fet que sembla que confirma el comportament positiu de l’ocupació registrat en aquests dos sectors fins a l’agost, amb increments interanuals acumulats del 4,9% i 5,3%, respectivament.



Tot plegat, conclouen, "dibuixa un panorama ple d’incertesa, però amb llum al final del túnel, de manera que l’economia andorrana tancarà el 2020 amb una forta caiguda del PIB, en línia amb el que està passant en les economies veïnes, si bé les perspectives de cara a 2021 han millorat les darreres setmanes gràcies als importants avenços en la investigació per obtenir una vacuna eficaç contra la Covid-19".