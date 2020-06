Pla de xoc a Encamp

L’administració d’Encamp encapçalada per la cònsol major, Laura Mas, ha aprovat aquest dijous a la tarda en la reunió del consell del comú el Pla de Xoc per lluitar contra les conseqüències econòmiques de la Covid-19, i que recentment va elaborar amb el teixit empresarial del país, així com la primera de les accions previstes per fer front a la necessitat d’ampliar el mercat del lloguer. Aquesta mesura, anunciada dilluns passat, preveu la rebaixa de la cessió econòmica del 10 al 5% per als constructors i propietaris de terrenys que facin habitatges plurifamiliars destinats al lloguer residencials. Mas ha volgut deixar molt clar que “és només una de les moltes mesures que hi ha previstes en aquest sentit, ja que volem posar remei a una problemàtica que viu no només la parròquia sinó tot el país”.



La decisió, que ha comptat amb el suport de tots els consellers presents excepte del Partit Socialdemòcrata, ha estat durament criticada pel seu representant, David Rios. “La mesura no és efectiva perquè haurem d’esperar mesos a que hi hagi constructors que facin aquests habitatges i finalment els ciutadans se’n puguin beneficiar, deixant de banda que és una mesura pensada per als constructors que s’enriquiran amb les obres”, i ha afegit, “tal com està redactat, el reglament obliga al comú a estar eternament pendent de controlar si el propietari posarà el pis en venda”. En aquest sentit, el cònsol menor d’Encamp, Jean Michel Rascagnères, l’ha desmentit afirmant que és el notari qui detecta aquest procediment, ja que és un tràmit que ha de passar per les seves mans i no seria acceptat per l’administració.

Rios ha proposat a la cònsol major que s’elabori una índex de referència de preus del lloguer, “com es fa tant a Catalunya com a França”, i que es “premiï” aquells propietaris que segueixin els preus de referència. En relació amb això, el conseller socialdemòcrata ha puntualitzat que “en cap cas estem demanant que el comú o el Govern reguli el mercat del lloguer”, sinó que es faci servir com un índex més de preus.



Injecció econòmica per lluitar contra els efectes de la Covid-19

Durant la reunió també s’ha aprovat per unanimitat un pressupost de 840.000 euros per fer front als efectes econòmics de la pandèmia. Mas ha detallat que, del total, “hi ha una part d’uns 200.000 euros previstos en el pressupost de 2020 que estaven destinats a propostes per a reactivar l’economia de la parròquia”. Als, concretament, 166.000 euros se li sumen 675.000 més que formen part del Pla de Xoc per ajudar a empresaris i treballadors d’Encamp.

A nivell econòmic, també s’ha decidit la modificació del calendari tributari i una ampliació de fins a 90 dies per al pagament d’algunes taxes.





Altres mesures aprovades

El consell comunal també ha fet públic que durant el primer trimestre de l’any 2020 s’ha produït un superàvit de més de 2.000.000 euros malgrat incloure 15 dies de l’inici de la pandèmia. Mas ha recalcat que, “els efectes de la Covid-19 es veuran reflectits en la memòria del segon trimestre, tot i que encara tenim algun temps per recuperar-nos”.

L’entrada d’ingressos al comú ha notat una variació poc significativa, d’un 3,8% més, el que suposa l’ingrés d’uns 11 milions d’euros sense tenir en compte que no s’han pogut ingressar algunes taxis per culpa de l’emergència sanitària. També s’ha destacat la petita davallada d’ingressos al Funicamp (del 13,65%) respecte el T3 del 2019.