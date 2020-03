El Grup Planeta entra en el negoci de la formació en línia al Principat

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha anunciat la concessió del permís d’obertura al Principat a la Universitat Carlemany, un nou centre de formació en línia creat pel Grup Planeta i que tindrà la seva seu al país. Acompanyada del CEO de Planeta Formació i Universitats, Carlos Giménez, la ministra ha explicat que “el grup editorial feia anys que treballava per complir tots els requisits que se li demanaven per fer realitat l’obertura d’un centre a Andorra i per a nosaltres és una notícia molt positiva perquè reforça i amplia l'oferta formativa del país amb l’objectiu que els ciutadans puguin escollir diferents formacions”. Vilarrubla ha afegit que “com a país, aquesta nova universitat ens dona un posicionament internacional més ampli” i considera que el grup Planeta “ha valorat l’ obertura econòmica, la voluntat de modernitzar l’ensenyament superior i el vincle amb els països veïns” per obrir la Universitat Carlemany.

Per la seva banda, Giménez ha detallat que el nou centre oferirà llicenciatures i doctorats oficials i titulacions pròpies, però ha admès que “encara s’estan estudiant quines formacions oferirà”. Tot i això, ha avançat que l’ensenyament estarà vinculat a la tecnologia, l’educació i la sostenibilitat, deixant fora “de moment” l’escola de negocis. El màxim responsable de l’àrea de formació de Planeta també ha explicat que la intenció del grup és començar la seva activitat escolar l’octubre vinent i amb aquest objectiu s’està buscant un espai on puguin ubicar la seva seu. Giménez ha puntualitzat que, “tant el rector com part de l’equip acadèmic seran andorrans, però la formació en línia ens permet ampliar la nacionalitat del professorat més enllà de les fronteres del país”. Segons Giménez, preveuen que entre 1.500 i 2.000 alumnes estiguin inscrits a la Universitat Carlemany en els pròxims dos anys.

Des del ministeri d’Educació s’ha matisat que la Universitat Carlemany té el permís per operar al país però ara “haurà de dissenyar el pla acadèmic de cada titulació, que haurà de ser aprovada per nosaltres”, concloïa Vilarrubla.