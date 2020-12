Pocs visitants al Pas de la Casa el primer dia d'obertura general de França

Primer dia que els ciutadans de França podien visitar el Principat després de l'obertura general del país, més enllà dels habitants de l'Arieja i dels Pirineus Orientals que ja ho podien fer des del 5 de desembre. L'esperada obertura, sobretot pels comerciants del Pas de la Casa, era molt més que desitjada i el president de l'associació de comerciants d'Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrié, ha manifestat que estan molt feliços de tornar a la normalitat, tot i no haver-se viscut una jornada amb gran multitud de visitants. "Durant el matí hi ha hagut una mica de gent" però a la tarda ja no hi ha ningú, ha comentat Carrié. Tot i així, ha destacat que hi ha hagut molta més gent aquest dimarts que la quina hi va haver durant la setmana passada, quan només podien accedir al Principat els ciutadans dels dos departaments francesos propers.

De fet, Carrié ha confessat que ja no tenien previst que hi hagués una gran afluència de gent aquest dimarts. "No ha passat el mateix" que en l'obertura del primer confinament, quan des del primer dia hi va haver una gran mobilitat de persones, ha declarat. Un dels aspectes que també influeix, és el toc de queda a les 8 del vespre que tenen els ciutadans francesos, ha indicat el president de l'associació, el que provoca que entre les 4 i les 5 de la tarda els turistes ja marxin i no hi hagi ningú. També ha comentat que "la gent estava treballant avui", i per tant, els comerciants del Pas de la Casa confien que el cap de setmana sigui una altra història i ja molts francesos accedeixin a la localitat fronterera per fer les seves compres. A més, després que aquest dilluns el cap de Govern anunciés que es retornava a la normalitat amb la qüestió del tabac i se seguia aplicant l'acord duaner, des del Pas confien que també sigui un incentiu més perquè els turistes francesos visitin el Principat perquè ja poden tornar a creuar de manera legal per la frontera un cartró i mig de tabac, i no els dos paquets amb què ho van restringir durant la setmana passada.