Prop de 80.000 euros per reflexionar sobre el model fiscal

El Govern ha adjudicat a J&A Garrigues, SLP els treballs d'assessorament per a l'elaboració d'un informe amb les reflexions estratègiques sobre el règim fiscal del mecenatge i el conjunt de deduccions del sistema fiscal andorrà per un import de 60.475 euros. A més, al mateix bufet d'advocats espanyol també se li han adjudicat els treballs d'assessorament per a l'elaboració d'un informe amb les reflexions estratègiques sobre el marc fiscal del Principat per 17.175 euros. Per tant, el Govern destina gairebé un total de 80.000 perquè el bufet espanyol Garrigues, un dels grans despatxos internacionals especialitzats en l'assessorament del mercat, reflexioni sobre el model fiscal andorrà.

Aquestes adjudicacions del ministeri de Finances, que han sortit publicades al BOPA aquest dimecres 10 de juny, s'han fet de manera ordinària i a través d'una contractació directa. Segons s'explica en el butlletí, el termini d'execució d'aquest assessorament és fins al 31 de desembre del 2020 en tots dos encàrrecs, els quals són renovables anualment amb previ acord del Govern.