Prop de 3 milions d'euros per cobrir els aturs per coronavirus

El consell d’administració de la CASS ha aprovat aquest dimarts els estats financers i la liquidació de comptes del tercer trimestre 2020. Pel que fa a la pandèmia de coronavirus, les mesures antiCovid han cobert 4.400 aturs per incapacitat per SARS-CoV-2 o per aïllament per contacte. Aquests aturs han representat 61.441 dies d’atur (14 dies de durada mitjana), amb un cost de 46,10 euros al dia de promig, el que ha suposat un cost total de 2.832.430 euros.



Pel que fa als ingressos per cotitzacions de la branca general, s'han incrementat un 3,1% per cotitzacions d’assalariats i comptes propis respecte al tercer trimestre 2019, mentre que les despeses han augmentat també, en aquest cas un 4,6% respecte al tercer trimestre 2019. Quan als ingressos per cotitzacions de la branca de jubilació, han disminuït un 1,8% respecte al tercer trimestre del 2019, mentre que les despeses han augmentat un 8% en relació amb el mateix període.