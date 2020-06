Prop de 7.800 treballadors cobren els ERTOs

Fins a 7.756 treballadors amb ERTO rebran aquest dimecres la seva primera nòmina per part del Govern. Des de l'executiu han anunciat que els pagaments s'estan realitzant al llarg del dia però han informat que hi ha dues situacions en les quals de moment, no s'ha pogut efectuar aquest pagament. Per una banda, el portaveu del Govern, Eric Jover, ha informat que certes persones encara no rebran la seva part perquè des de l'executiu no es disposa de les "dades bancàries dels assalariats o dels treballadors per compte propi per a fer l'ingrés i estem a l'espera que se'ns complementin aquestes dades". El segon cas en què no s'ha pogut efectuar el pagament són en aquelles empreses en les quals encara s'estan acabant de comprovar les dades facilitades, ja que "hem demanat complements informatius a les mateixes empreses" i s'estan acabant de validar les resolucions corresponents.