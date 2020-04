Proposen l'entrada d'inversió privada a FEDA i Andorra Telecom

L’Associació d’Assessors Tributaris i Fiscals (AATF) ha proposat al Govern que consideri la venda d’un percentatge màxim del 49% d’accions de FEDA i Andorra Telecom a inversors privatsandorrans. Aquesta és una de les mesures que l’entitat ha formulat a l’executiu, mitjançant una carta enviada al ministre de Finances, perquè l’Estat disposi de noves vies d’ingressos i recursos addicionals que ajudin a fer front a l’endeutament del país davant l’actual i futur escenari de crisi.

En opinió dels assessors, el Govern ha de continuar conservant la majoria del capital social i en conseqüència el control d’ambdues parapúbliques, limitant la compra de participacions i futures transmissions a tercers només a inversors andorrans de manera que quan es repartissin dividends recaiguessin en el mercat intern.

Entre altres mesures es suggereix una reducció temporal de la quota de l’IGI, amb l’objectiu que les empreses siguin més competitives. En aquesta mateixa línia es planteja la introducció d’incentius fiscals per a la creació de noves empreses, per aquelles ja existents que mantinguin llocs de treball i no facin acomiadaments d’empleats, per la creació de nous llocs de treball i per a noves inversions. Aquestes mesures podrien ajudar, al mateix temps, a fer polítiques socials depenent de com es configurin els incentius.

El document proposa també eliminar els pagaments a compte de l’IRPF i l’impost de societats per aquest exercici i el proper. Aquesta mesura, segons l’associació, donaria oxigen i no drenaria la tresoreria de les famílies, empreses i autònoms.