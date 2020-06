El Punt de Trobada, a mig gas

La reobertura de les diferents seccions que fins aquest dilluns han estat tancades al Punt de Trobada ha posat de manifest que el centre comercial lauredià té en el turisme bona part de la seva clientela. El fet que la frontera del riu Runer estigui tancada per la part espanyola ha comportat que l’afluència de consumidors hagi estat discreta. Algunes seccions presentaven una imatge inèdita a última hora del matí: cap comprador ni als passadissos ni a les escales mecàniques.

La imatge de les diferents seccions del Punt de Trobada, a excepció del supermercat, contrasta amb les escenes que s’han produït al centre del Principat, amb cues d’accés en nombrosos establiments i botigues plenes a vessar. L’anomenat ‘ públic país’ ha preferit passejar-se per l’ eix comercial d’Andorra la Vella i Escaldes Engordany en comptes de desplaçar-se a grans superfícies com el Punt.

El matí d’aquest primer dilluns post-coronavirus ha servit per constatar el que ja se sabia: sense turistes el centre comercial més proper a la frontera hispano-andorrana funciona a mig gas. Una circumstància que, segons fonts coneixedores del procés de desallotjament de l’edifici, podria complicar la liquidació dels estocs i en conseqüència la resolució de l’afer que el Tribual Constitucional va fallar definitivament a favor dels interessos de la família Mallol –propietària dels terrenys on s’ubica el Punt de Trobada- tot just fa una setmana.