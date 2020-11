El Punt s’acaba

Falten tot just dues setmanes perquè l’actual operador del Punt de Trobada lliuri definitivament les claus del centre comercial a la propietat. Com a molt tard serà, segons la sentència que així ho ordena, la mitjanit del dia 30 de novembre. Fins llavors, quinze dies per acabar de buidar la gran superfície i donar sortida al màxim d’estoc que encara queda per vendre.

El tancament de la frontera ha suposat un nou contratemps i el gruix de compradors es limita a la clientela del país. L’actual escenari de manca de visitants podria precipitar esdeveniments. Des d’aquesta setmana la façana de l’emblemàtic Punt de Trobada llueix ja sense cap rètol lluminós. Tot just dos grans vinils anuncien la liquidació total del centre. A dins, el desmuntatge de prestatgeries i altres elements dels diferents espais comercials avança sense aturador.

Les diferents seccions on encara s’hi pot trobar producte ofereixen descomptes de fins al 70%. Preus molt baixos que en els darrers dies s’han anat anunciant a les xarxes socials del centre per mirar d’accelerar la venda de la mercaderia que resta en estoc.

Per la seva banda, els treballadors esperen l’arribada del dia 30 per rebre la resolució final dels seus contractes i la corresponent quitança que acrediti l’acabament de la seva relació laboral amb l’actual Punt de Trobada. El proper operador, el Grup Pyrénées, ha manifestat que compta amb el gruix de la plantilla per al futur centre comercial. De fet, es preveu la contractació de 500 persones, bona part de les quals es vol que siguin empleats del Punt un cop s’extingeixin els contractes laborals que fins a final de mes encara els lliguen amb l’actual operador.