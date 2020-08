Punxa el reclam de 'Covid ready' d'Andorra

Mals auguris en el sector hoteler andorrà. La fràgil situació sanitària dels països veïns, sumada a les recomanacions europees de no viatjar a Espanya, i la por que encara tenen alguns ciutadans a sortir de vacances, fa preveure un mal estiu al Principat. Les campanyes d'Andorra Turisme i el lema 'Covid Ready' que tanta difusió ha tingut dins i fora de les nostres fronteres, no haurien aconseguit vèncer el neguit dels viatgers davant possibles rebrots de coronavirus.

Coincidint amb el primer cap de setmana d'agost, data estrella per a l'inici de vacances, el director de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Jordi Pujol, ha explicat a l' ANA Economia que "si bé creiem que a l'agost hi haurà una mica més d'ocupació que al juliol, ara mateix tenim un 32% d'ocupació resrevada pel pròxim mes". Des de l'UHA volen esperar a veure les xifres de la setmana del 10 d'agost, "que serà la que realment ens dirà quina serà la dinàmica de la temporada", per fer conclusions. En aquest sentit, el director de l'entitat ha avançat que "serà un estiu molt més fluix que el de l'any passat, segurament amb un 50% menys d'ocupació".

Pujol ha recalcat, però, que és "complicat fer previsions ara mateix perquè qualsevol notícia que arriba dels països veïns ens afecta molt. Anem dia a dia, ja que hi ha moltes reserves d'última hora".

Per avió, tampoc vindran

Molts eren els usuaris que aquest cap de setmana es feien creus de la poca afluència de visitants que hi havia a l'aeroport del Prat. D'altres anys, la imatge de l'aeroport l'1 d'agost obria portades dels informatius de notícies i en canvi, enguany, gairebé no hi havia una ànima a les portes d'embarcament.