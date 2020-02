Pyrénées inaugura un nou espai per a Jaguar i Land Rover

Automòbils Pyrénées ha inaugurat aquest dijous la nova imatge renovada de l'espai dedicat als vehicles de les marques Jaguar i Land Rover, tot "adaptant-se als estàndards" i "afavorint l'experiència del client", ha explicat el gerent de la divisió d'automoció, Isidre Gil. Un total de 700 metres quadrats, on hi caben fins a sis cotxes exposats i on el grup Pyrénées vol donar una millor experiència als clients 'premium', perquè "puguin sentir la marca".

Les transformacions han anat des de la il·luminació i els terres fins als sistemes multimèdia. "Ha estat un canvi radical", ha reconegut Gil. Un canvi on també s'hi han afegit dos despatxos "per atendre als clients amb major confidencialitat" i una sala de reunions.

La reforma de l'espai ha anat a favor de perfeccionar l'experiència dels futurs compradors. Clients "' premium' que tenen la capacitat de comprar aquest tipus de producte, siguin executius o empresaris per exemple", ha dit el gerent de la divisió d'automoció.