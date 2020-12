Pyrénées inicia la preselecció d’ex-empleats del Punt

El grup Pyrénées ha informat que inicia avui la preselecció de personal per al futur centre comercial que ocuparà l’edifici on fins ahir hi havia el Punt de Trobada. Des d’aquest matí mateix es trucarà un per un als ex-empleats que ja hagin fet arribar el seu currículum i la setmana vinent hi ha prevista l’obertura d’una oficina de recursos humans al mateix edifici. L’objectiu passa per facilitar que els ex-empleats que estiguin interessats en treballar en el futur projecte comercial puguin lliurar els seus currículums i rebin la informació laboral i orientació professional escaients. Aquest departament compta amb tres tècnics en recursos humans per tal de poder atendre el màxim de persones.

Ex-treballadors del Punt han explicat a l’Ara que no sabien si enviant el seu currículum n’hi hauria prou per aspirar a ocupar un dels 500 llocs de treball que es crearan amb el nou centre comercial. En aquest sentit, fonts de Pyrénées han explicat que “donat que hi ha certa desinformació incrementarem els esforços en matèria de recursos humans perquè tots els ex-treballadors, ja siguin d’Andorra o bé transfronterers, puguin posar-se en contacte amb nosaltres i aspirar a incorporar-se en qualsevol dels diferents centres de treball que el grup té a tot el país”. Les mateixes fonts han destacat que juntament amb la reobertura la prioritat és que el màxim de la plantilla es pugui reincorporar.

La reobertura, en 3 o 4 mesos

Si bé no s’ha informat de la data exacta de la reobertura del centre, fonts coneixedores del projecte han explicat que es farà “en la màxima brevetat possible” i “dins els primers tres o quatre mesos de 2021”. De fet, els treballs d’enderroc, reforma, actualització i embelliment de l’edifici està previst que comencin l’endemà mateix que Pyrénées rebi les claus. “S’han contractat les empreses que han de fer aquests treballs i està tot a punt perquè es comenci la reforma dimarts vinent”, han assegurat les mateixes fonts.

Aquesta reforma afectarà principalment a l’interior de l’edifici, àrea comercial, zones de serveis, aparcament i magatzems. En aquest sentit, el nou operador del centre no té previst dur a terme canvis significatius en la façana ni en la fesomia exterior de l’immoble, més enllà de nous elements d’embelliment i de marca.