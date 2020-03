Pyrénées promou el confinament reduint l'horari de la secció d'alimentació

Grans Magatzems Pyrénées ha decidit reduir els horaris d’obertura de la secció d’alimentació, l’única que roman oberta amb motiu de les mesures preventives i de seguretat decretades per Govern en la lluita contra la propagació de la Covid-19. D’aquesta manera el supermercat obrirà a les 9 del matí i la primera franja horària es reservarà per a les persones de més edat. L’establiment restarà obert fins a les 5 de la tarda.

La reducció dels horaris d’obertura s’ha decidit per afavorir que la gent es quedi a casa, i alhora perquè els empleats del centre tinguin més temps de descans. En aquest mateix sentit, Pyrénées preveu també el tancament del supermercat tots els diumenges a partir del dia 5 d’abril. L’aturada dels diumenges, que s’allargarà mentre durin les mesures decretades per Govern, servirà també per netejar i desinfectar a fons l’establiment comercial aprofitant l’absència de clients.

Pyrénées ha recordat que mentre duri la crisi el més recomanable es fer totes aquelles comandes que es pugui a través del supermercat online, preferiblement un cop a la setmana amb la previsió de tot el que es necessitarà. El lliurament a domicili es ara mateix la millor opció per fer més segur el confinament i més efectives les mesures de Govern.