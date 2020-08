Què fem per vacances? Mira les xarxes socials

Ningú posa en dubte que les xarxes socials s'hagin convertit en un espai més de convivència en la societat d'avui en dia. La importància que li donem al contingut que veiem a Facebook, Twitter i Instagram, o el que ens passen a través del Whatsapp, és tant o més important que el que veiem per la televisió o escoltem per la ràdio. I és per això que aquest tipus de plataformes han agafat rellevància a l'hora d'escollir les nostres vacances.

Travel Insight, agència de comunicació especialitzada en turisme, revela en el seu darrer estudi fet a 600 viatgers que el 36% dels enquestats reconeixen haver contractat un viatge,reservat un hotel o una activitat turística després de veure una publicació a les xarxes socials. Pel que fa als continguts específics amb els quals decideixen la seva destinació, l'enquesta assegura que 3 de cada 10 donen la mateixa importància als comentaris que fan altres usuaris que a les ofertes que un establiment pot promocionar.

L'agència confirma la tendència de fa uns anys sobre l'ús de les xarxes socials segons l'edat dels usuaris. Així, els joves donen més importància a Instagram (40%), Whatsapp (31%) i Facebook (19%), mentre que aquest ordre s'invertiria si la franja d'edat puja als 40 anys.

Finalment, més d’un de cada dos enquestats creuen que la pandèmia afectarà la seva forma de viatjar i una bona part dels professionals i viatgers consideren que aquest estiu es prioritzaran els viatges i les estades de proximitat.