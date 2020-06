Raigs ultraviolats per acabar amb el coronavirus

L'ús de l’ ozó com a desinfectant contra el coronavirus no sembla a dia d’avui una solució eficaç. De fet, les autoritats l’han desaconsellat a través d’un comunicat en què alerten les empreses de neteja sobre la seva utilització. Davant d'aquesta realitat, algunes companyies del sector han buscat alternatives que garanteixin tant la seguretat de les persones com la higiene dels seus entorns.

La firma andorrana Ambinature ha començat a implementar, de manera pionera al Principat, la tecnologia de raigs ultraviolats (UV) per acabar amb microbis, bacteris i virus, inclosos el SARS-coV-2 i d’altres coronavirus. La llum UV es manté en l’interior d’un dispositiu que filtra l’aire de l’ambient i elimina els residus, aconseguint la purificació de l’aire amb un 99,9% d’efectivitat (el 0,1% restant correspon al marge d’error que els estudis mantenen en les proves de viabilitat).

Maria Dolors Pérez, gerent d’Ambinature, ha explicat a l’ ANA Economia que “des del 2015 treballem al país en tractaments d’ambientació i desodoració, i després de l’anunci del Govern sobre l’ozó, vam decidir actuar ràpid per oferir una opció segura i efectiva”. L’empresa ha adquirit en exclusiva al país els drets de venda de maquinària de raigs ultraviolats. “Comptem amb el certificat de fabricació CE, requerit per la Unió Europea, i amb les verificacions pertinents del producte als laboratoris”, assegura Pérez.

Ara que la ‘nova normalitat’ empeny compradors i botiguers a fixar-se més en la higiene dels establiments, comptar amb una màquina d’aquest tipus “és sinònim de tranquil·litat”, destaca la gerent. Els models s’adapten a les característiques del local, “ja que n’hi ha de diferents mides i formats, com si fossin un aire condicionat de paret, una torre d’aspiració que es pot posar sobre d’una taula, o fins i tot en disposem d’específiques per a l’interior d’un cotxe”, detalla Pérez. La tecnologia UV, afegeix, “també es pot fer servir dins l’ aigua i sobre qualsevol superfície amb la mateixa eficiència”.

Més enllà de la pandèmia, les màquines de desinfecció per mitjà de raigs ultraviolats permeten mantenir net l’aire que es respira. “Moltes persones que tenen al·lèrgies, si se’n posen una a l’habitació, respiraran aire pur durant tota la nit i descansaran millor. Són òptimes per a empreses on hi ha molta gent en un mateix espai”, remarca. De fet, està demostrat que respirar en ambients menys contaminats per gèrmens i bacteris, a la llarga, millora la salut de les persones. En aquest sentit, explica que a més a més “la tecnologia de llum ultraviolada destinada a conduccions d’aire, aigua i climatitzadors també serveix per eliminar la legionel.la”.