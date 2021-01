La nova llei de ramaderia tindrà una visió nacional de les pastures

Al país hi ha unes 40 explotacions ramaderes, que més enllà d’abastir les nostres neveres, fan una gestió mediambiental de les muntanyes. Fins ara, la preservació de l'entorn amb la ramaderia extensiva ha estat gestionat per parròquies però la nova llei d'agricultura i ramaderia preveu que, aquesta gestió, tingui un enfocament nacional. Segons ha explicat Sílvia Calvó, ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, al programa ' A l'alça', "hi ha una gestió molt fragmentada de les pastures; cada parròquia té la gestió de les seves i voldríem tenir una visió més nacional. Ens regim per un un sistema molt tradicional, que és el dels arrendaments, que afavoreix molt els ramaders de la pròpia parròquia i de vegades és difícil que un ramader d’una altra parròquia aprofiti les pastures de la del costat; creiem que si els ramaders fan una gestió mediambiental de l'entorn, l’han de fer des de la perspectiva nacional".

Calvó també ha recordat que el canvi legislatiu, previst per a la primavera, permetrà reduir les limitacions urbanístiques sobre terreny agrari. En aquest sentit, la ministra ha dit que "avui en dia tenim corts tradicionals que ja no responen al que hauria de ser una explotació moderna i, per tant, rendible". A més, també es simplificarà l'administració per fer possible que el col·lectiu pugui fer venda directe d'algun dels seus productes. "Ens hem trobat que algunes explotacions es volen diversificar i tenen dificultats administratives que fan impossible que puguin començar amb petits volums; tota la legislació comercial, la imposició de determinades taxes, etc., és una barrera per a què els nostres ramaders es vagin diversificant, per exemple, fent vendes directes d’altres cultius o de recuperar productes que cultiven per fer-ne un producte transformat i poder-lo vendre", ha recalcat.

Aquest camí cap a la modernització del sector no serà possible sense una aposta clara per la qualitat, el benestar animal i la transparència, perquè el consumidor cada vegada és més exigent amb el que menja. "El ramader entén cada vegada més el que vol el consumidor i per tant jo crec que el que necessita ara és el nostre suport, tampoc no es fa del dia a l’endemà i també requereix un suport econòmic i estem en aquesta fase", ha conclòs.