Reconeixement històric per als dispositius elèctrics d'escalfament de tabac

Feia anys que la tabaquera Philip Morris International (PMI) lluitava perquè els dispositius electrònics fossin considerats menys perjudicials per a la salut que el tabac tradicional i aquest dia, finalment, ha arribat. L'A dministració de Medicaments i Aliments dels Estats Units (FDA) ha autoritzat la comercialització d'IQOS, el sistema elèctric d'escalfament de tabac, com un "producte de tabac de risc modificat". L'organisme, de referència a tot el món, considera que IQOS és un producte "fonamentalment diferent de la cigarreta" i una millor opció per a la salut de les persones que busquin una alternativa menys nociva per seguir fumant.

És la primera i única vegada que un producte electrònic amb nicotina rep aquest reconeixement per part de la FDA. Val a dir que la tecnologia 'Heat Control', dissenyada per Philip Morris, provoca que el tabac no es cremi a la cigarreta sinó que s'escalfi, de manera que no genera fum ni cendra perquè no hi ha combustió. El que sí que fa és vapor. Tot plegat fa que el fumador no inhali fum i, en conseqüència, es produeix una reducció mitjana del 90% de les substàncies presents en el fum d'una cigarreta. Arran de la decisió de la FDA, a partir d'ara el tabac vaporitzat d'IQOS es podrà comercialitzar als Estats Units amb missatges com: "escalfa el tabac, però no el crema i això redueix significativament la producció de components químics nocius i potencialment nocius per a la salut". La tabaquera també està autoritzada a explicar en el paquet que "els estudis científics han demostrat que passar-se de les cigarretes convencionals al sistema IQOS redueix considerablement l'exposició del cos a químics perjudicials".

Canvis en la regulació del tabac

Després d'aquest reconeixement sense precedents, el següent pas per a Philip Morris, seria la creació d'una normativa pròpia que permetés diferenciar entre el tabac tradicional i el vaporitzat. En aquest sentit, André Calantzopoulos, conseller delegat de PMI, ha declarat que "IQOS és un producte completament diferent de les cigarretes de combustió i, per tant, ha de regular-se d'una manera diferent. L'anunci de la FEDA suposa un exemple molt important de com els Governs i els organismes de salut pública poden oferir alternatives sense fum" a tots aquells que no volen renunciar al tabac.

Segons dades de Philip Morris, l'any passat el 73% d'usuaris d'IQOS acabaven de deixar el tabac tradicional i per passar-se a l'electrònic. Calculen que al món hi ha 15 milions de persones que fan servir el seu dispositiu. La tabaquera va tancar el 2019 amb 60.000 milions d'unitats venudes de la seva categoria de productes sense fum, enfront dels 7.770 milions que va comptabilitzar fa quatre anys. L'objectiu de la signatura és superar els 250.000 milions el 2025.