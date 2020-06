Rècord històric de 1.761 desocupats al país

A finals del mes de maig, fins a 1.761 persones es troben inscrites al Servei d'Ocupació en situació de recerca de feina, un 41% més que el mes anterior, la xifra més alta en la història del Principat. En total, en aquest darrer més 664 persones s'han inscrit al servei, de les quals 582 ho han fet per demanar feina i 82 persones busquen una millora laboral i, per tant, una feina nova. A més, el nombre total de llocs de feina oferts també ha tingut una variació negativa del 53,6% i només s'han ofert 396 llocs de feina. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha actualitzat les dades aquest dimecres i ha declarat que degut a la situació de la Covid-19, ja "esperàvem un increment de les demandes al Servei d'Ocupació".

Per tal de donar resposta a aquesta situació, el Govern aprovarà la setmana vinent un programa especial de millora de l'ocupabilitat que durarà fins a finals d'any. Segons han explicat des de l'executiu, primer s'aprovarà el programa del sector públic amb una partida pressupostària que estarà al voltant d'un milió d'euros i, més endavant, s'"elaborarà un programa pel sector privat" amb els diferents plans i programes respectius. Des de l'executiu han declarat que aquesta partida es podrà ampliar si no dona resposta a les persones que hi ha inscrites al Servei d'Ocupació.

Gallardo també ha mostrat un comparatiu del Servei d'Ocupació on fins ara la xifra màxima d'inscripció havia estat als anys 2012 i 2013, i la situació actual ha fet elevar aquest nombre fins a rècords històrics. Pel que fa a les persones més afectades, el titular de Presidència, Economia i Empresa ha indicat que la situació actual no afecta per raons de gènere però, en canvi, sí que ho fa per raons d'edat. En aquest sentit, han augmentat els demandants d'entre 26 i 39 anys en detriment dels majors de 40 anys. També ha indicat que les persones d'altres nacionalitats, a excepció de l'andorrana, espanyola i portuguesa, són les que tenen més dificultats, de la mateixa manera que també s'han vist més afectades les persones que porten menys de cinc anys de residència al país.



Quant a la tipologia dels treballadors, els que més inscrits al Servei d'Ocupació registren són els del sector serveis, principalment provinents del comerç i de l'hoteleria, i també els tècnics professionals, especialment electricistes. Sobre aquesta alta desocupació, Gallardo ha manifestat que és molt difícil preveure si s'ha arribat al nombre màxim de persones inscrites al Servei d'Ocupació per la situació actual. Tot i així, ha comentat que a curt termini, amb l'obertura de les fronteres i de la recuperació econòmica que es preveu, "pensem que la xifra pot anar baixant".



Més de 9,5 milions per als ERTOs

D'altra banda, Gallardo ha actualitzat la situació dels ERTOs. En aquest sentit, s'han rebut 12.213 sol·licituds, 7.911 corresponen a la suspensió dels contractes de treball i 4.302 a una reducció de la jornada laboral. "Més del 99% dels dos tipus de sol·licituds han estat aprovades", ha comentat Gallardo, qui ha afegit que el gruix principal van ser al mes de maig quan se'n van rebre 8.401. En funció dels sectors més afectats, 5.766 són per treballadors de la restauració i més de 1.500 corresponen a tècnics i professionals de suport. Per tant, fins al moment, l'aportació del Govern al mes de maig als ERTOs ha estat de més de 9,5 milions d'euros, i les previsions que tenen des de l'executiu són les d'aportar més de 42 milions fins al desembre, mentre que les empreses n'aportarien uns 14 milions.

"La previsió és que els imports pels següents mesos sigui menor perquè les empreses tenen la intenció d'anar recuperant els treballadors progressivament abans de la finalització del programa", ha subratllat Gallardo. També ha afegit que gràcies a aquests ERTOs "ens hem estalviat que una part d'aquestes persones vagin al Servei d'Ocupació". Tot i que des de l'executiu no s'han volgut mullar sobre previsions futures, sí que han manifestat que esperen que entre el maig i el juny el nombre de persones inscrites en aquests programes s'hagi reduït en unes 2.000 persones.