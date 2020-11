Reducció del 50% de la tarifa elèctrica a empreses en ERTO

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres un decret que estableix una reducció del 50% en les tarifes elèctriques, tant de FEDA com d'altres companyies privades, per a totes aquelles empreses que s'hagin acollit a un ERTO. Segons ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, la voluntat és donar més ajudes a les empreses en un període en què la mobilitat es veu notablement reduïda i que suposarà un important impacte econòmic a curt termini. Aquesta reducció està relacionada tant amb la potència com amb el consum i s'aplicarà de manera retroactiva des de l'1 de novembre, allargant-se fins que l'executiu ho consideri necessari.

La bonificació s'aplicarà de manera automàtica a aquelles empreses que actualment estan en ERTO, però també se'n podran beneficiar aquelles societats que facin ara la sol·licitud per demanar una reducció de la jornada laboral o una suspensió temporal del contracte de treball. Tot i això, Jover ha explicat que "també hem volgut obrir la porta a empreses que, tot i estar amb les situacions necessàries per entrar en un ERTO, no han considerat necessari adquirir aquesta ajuda", per la qual cosa també podran sol·licitar aquests descomptes en els subministraments elèctrics. En aquests casos, serà el ministeri d'Economia qui s'encarregarà de verificar els requisits necessaris i, en comptes d'atorgar un ERTO, es farà efectiva aquesta bonificació.

Per a adherir-se, els interessats ho podran fer demanant cita a tràmits o bé es podran inscriure de manera telemàtica a través del portal web tramits.ad.

D'altra banda, Jover ha anunciat que aquest dijous està prevista una reunió del consell d'administració d'Andorra Telecom "amb la voluntat de fer el mateix pas". Així, la parapública també està estudiant que les empreses puguin gaudir d'aquests descomptes amb les tarifes de telecomunicacions. La voluntat també és vincular els criteris als ERTOs i "s'intentarà que –el procés– sigui el màxim d'àgil possible perquè aquestes bonificacions no suposin una càrrega suplementària".