Reducció de les tarifes elèctriques per l'aturada d'activitat

FEDA aplicarà fins a un 100% de reducció de la tarifa elèctrica (tant pel que fa a la potència com a l'energia) en el cas de les empreses o professionals afectats per la suspensió total de l'activitat. Així consta en un decret publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), on també s'especifica que la rebaixa serà del 80% en el cas d'empreses o professionals sotmesos a un règim de guàrdies o permanències.

En el decret es recull que per beneficiar-se de la reducció de tarifa, l’empresa o el professional que s’hi pugui acollir ho ha de sol·licitar a l’empresa distribuïdora mitjançant el formulari que aquesta ha de posar a la seva disposició. En tot cas, ha d’indicar el codi de grup d’activitat, el tipus de reducció a què s’acull, i la data d’inici de les mesures de suspensió o limitació de l’activitat; ha de declarar sota la seva responsabilitat l’exactitud de les dades que consten en la sol·licitud, i ha de prestar el seu consentiment exprés perquè l’empresa distribuïdora pugui sol·licitar i obtenir del Registre de comerç les dades que consten a la sol·licitud, a fi de verificar-les.

Tal com s'especifica en el mateix decret, la reducció es pot sol·licitar a partir de la data de publicació, és a dir, d'aquest mateix dimecres, i té efectes des del dia de la recepció de la sol·licitud. L'aplicació serà per al període comprès entre aquesta data i el desè dia natural posterior a la data en què el Govern aixequi la prohibició o les restriccions d’obertura de l’establiment.

En el mateix document consta també que el cost que l’aplicació de les reduccions de tarifa representa per a les empreses distribuïdores serà calculat per FEDA i deduït de la facturació a través d'un seguit de regles.

Tal com informen des de FEDA, la mesura aprovada tindrà un " impacte important" sobre les empreses que s’hi acullin, i per a FEDA comportarà també una "pèrdua d’ingressos que tot i que podrà variar molt en funció de diverses casuístiques, es calcula que el primer mes se situarà al tomb dels dos milions d’euros".

Mesures ja aplicades



Aquesta nova mesura se suma a la possibilitat d’ ajornar o fraccionar el pagament de les factures de l’electricitat fins a dotze mesos sense interessos, que es va anunciar la setmana passada i que ja ha tingut una bona acollida per part dels empresaris i autònoms.



A més, de cara als particulars, FEDA també va acordar no efectuar cap tall de subministrament elèctric mentre durin les mesures excepcionals pel coronavirus. Així, no es talla la llum encara que es detectin impagaments.

Descomptes en les tarifes d'Andorra Telecom

D'altra banda, Andorra Telecom ha emès un comunicat per informar que aplicarà tot un seguit de descomptes orientats a donar suport a les empreses i autònoms que han hagut d’aturar totalment o parcialment la seva activitat a causa de de la contenció de la Covid-19. Aquestes accions formen part del paquet de mesures excepcionals aprovades pel Govern per fer front a l’impacte sobre el teixit productiu de la situació d’emergència sanitària. Els autònoms i les petites empreses que han tancat portes en aplicació del decret de mesures excepcionals estaran exempts del pagament de les quotes d’abonament mensual de l’accés a Internet i de la telefonia fixa aquest mes de març i mentre el decret estigui vigent.

En cas que l’aturada hagi estat parcial, els descomptes seran del 80% sobre les quotes d’abonament mensual. A les empreses més grans amb activitat aturada per decret també se’ls alliberarà del pagament de les quotes d’abonament dels serveis de connectivitat incloent-hi: telefonia fixa empreses, canals de veu per a centraletes, les centraletes virtuals XVC, Internet Empreses d’Alta Capacitat, els mòduls d’accés a Internet i l’Intranet Nodes FTTH. També s’estableixen descomptes del 80% pels mateixos conceptes quan l’aturada hagi estat parcial.