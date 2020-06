Reduir les cues als establiments, nou repte d'Actua

Actua treballa per reduir les previsibles cues d'espera de persones que es produiran en un mateix espai com a conseqüència de les limitacions dels establiments comercials per la situació de la Covid-19. L'objectiu és ajudar a disminuir el risc epidemiològic i gestionar una entrada ordenada als establiments, i per a fer-ho, s'ha llençat un repte obert a diferents actors de la societat andorrana. Segons informa Actua a través d'un comunicat, el repte està organitzat com una competició entre equips oberta a tot tipus d'empreses, persones i col·lectius d'Andorra que tindrà una durada inicial de 21 dies dividida en dues fases.

Pel que fa a les solucions, poden ser basades en productes ja existents però incorporant els canvis i ajustos suficients per a configurar una solució innovadora i adaptada al repte. També poden ser solucions estables i en aquest cas han de ser provades pel jurat i han de poder ser utilitzades i testades en un projecte pilot. D'altra banda, en el comunicat expliquen que no es poden presentar solucions integrals comercials que ja gaudeixin d'un recorregut comercial madur. Així, un jurat serà l'encarregat de fer una preselecció dels equips que hauran de preparar un prototip bàsic de la solució i del model de funcionament. Finalment, el guanyador rebrà un premi de 3.000 euros i podrà implementar un pilot en un dels establiments comercials.

En aquest sentit, el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, ha explicat que el repte té com a objectiu "oferir a la població del país i als turistes informació sobre la suma de persones que estan dins o esperant a l'exterior dels establiments" i disminuir les possibilitats d' aglomeració. A més, ha afegit que amb aquesta informació, les persones podran decidir quin és "el millor moment per anar-hi, minimitzant el contacte i optimitzant els recursos del propi establiment".

Per la seva banda, el director d'Actua Innovació, Marc Pons, ha recordat que aposten per metodologies i processos d'innovació que s'orienten a oferir valor a la ciutadania, les empreses i les institucions d'Andorra. "Busquem una adaptació continuada a la realitat", ha comentat Pons, qui ha indicat que pensen que el model d'innovació oberta és una via per resoldre reptes, "amb la participació dels diferents actors de la nostra societat i amb la voluntat de trobar solucions per evolucionar i créixer". Tota la informació i els terminis de cada fase es troben al web d'Actua: www.actua.ad/reptecovid19.