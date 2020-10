Resisteixin els bars

En plena era de fanatisme al culte mercantilista ens veiem empesos (això sí, per solidaritat), a posar el nostre granet de sorra. Reivindiquem el paper de la premsa com a mitjà generador d’opinió pública però també de servei a la ciutadania. Per això dediquem aquest espai a engrescar tant la gent del país com els turistes a consumir a l’hostaleria. Mentre durin les restriccions governamentals destinades a frenar la corba de contagis que afecten bars i restaurants fem una crida a la població perquè, si s’ho pot permetre, compri menjar i beure als establiments que encara no han abaixat la persiana. És un petit gest que pot ajudar a sobreviure els negocis que pengen d’un fil, i amb ells, els treballadors i les famílies que en depenen.



Per facilitar la feina als comensals, difonem un llistat creat pels mateixos usuaris i al·ludits, perquè situïn al mapa quins establiments ofereixen el servei de menjar per emportar. Si voleu fer créixer la llista només cal que us poseu en contacte amb nosaltres per mitjà de les xarxes socials o al correu redaccio@ara.ad. També us animem a penjar fotos al Facebook, Twitter o Instagram de plats cuinats dels llocs on heu estat, amb l'enllaç d'aquesta notícia o el nom d'usuari de l'ARA Andorra a cada xarxa social. Així ajudeu a donar a conèixer quin servei ofereix cada establiment i la campanya d'aquest mitjà de comunicació.



Finalment, que aquesta iniciativa no enterboleixi el missatge clar i concís a les autoritats del país perquè facin allò pel qual les paguem: buscar solucions. Instem la classe política a trobar iniciatives perquè la disminució d’activitat en la restauració del país afecti el mínimament possible els seus treballadors i les famílies que en depenen, ja sigui amb ajudes directes al lloguer (com s’ha anunciat) o subvencionant part de les factures.



Bon profit!

Zona Central

Restaurant Càmping Valira

Zenith Andorra Brunch & Coffee

Restaurant El passadis (edifici Centre de Negoci d’Andbank)

Bar Restaurante Entreamics, Terra Vella

Granja Cafeteria LIO Escaldes-Engordany (al costat de l'Església)

Bar restaurante Santa Anna

Casa Beja

Frankfurt del Toni C. Ciutat de Valls

Bar Valor (Santa Coloma)

Bar Cafè de la Plaça

Bar Restaurant Estela (Baixada del Molí)

Bar Juventus

Bar Salamanca

L'Alternativa de Pernilea (plaça Guillemó)

L'Orri Cafeteria

Pizzas Lino

Burguer Eurocenter

Bar Las Vegas

Cafeteria La Grandalla



Bar Restaurant Valor (Av. Enclar 78 , Santa Coloma)



Bar Nogreda

La Massana

La Grupetta

Restaurant El Racó dels Amics

Encamp

Tirant lo blanc

Fiesta Manila

GR11 Encamp Les Bons

Taverna a batea!

Sant Julià de Lòria

Bar restaurant el Fenoy

Bar cafeteria Sant Eloi



Bar Roses

Canillo

Frankfurt el Cobert