Retorn a l'activitat de 4.760 persones a partir de dilluns

Fins a 4.760 treballadors tornaran a treballar a partir de dilluns, quan es posa en marxa la segona fase de represa certes activitats econòmiques com ara la construcció i les empreses relacionades amb el sector; els tallers mecànics; les indústries relacionades amb la fabricació de productes estratègics com poden ser targetes; l' ensenyament privat telemàtic i certes professions liberals com economistes, advocats, gestors, saigs o notaris.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha manifestat que en aquesta segona fase s'activa un volum d'assalariats que se situa per sobre de les recomanacions que marquen les autoritats sanitàries i que se situa entre les 3.500-4000 persones, però també ha volgut incidir en el fet que en el cas de les professionals liberals no podran assistir al lloc de treball més del 50% del personal i l'altre haurà de restar a casa fent, per exemple, teletreball o bé s'hauran d'organitzar torns. Amb aquesta fórmula es permetrà que no se superin les recomanacions de Salut pel que fa a la mobilització de persones, ha subratllat. A més, també ha destacat que el sector de la construcció també s'ha organitzat de tal manera que el personal que fa tasques administratives les duran a terme des del domicili sempre que sigui possible i ha concretat, a més a més, que el mateix dilluns només tornaran a la feina 2.740 persones, que són moltes menys que les 4.500 que té assalariades el sector.

El ministre d'Economia també ha manifestat que des de la construcció s'han treballat protocols que "garanteixin al 100% que es puguin dur amb totes les garanties les activitats i evitar" que la xifra de casos actuals augmentin. En aquest sentit, ha emfasitzat que són "igual d'importants" les mesures de seguretat per evitar contagis que es prenguin en un primer moment com que es mantinguin i que "no hi hagi un relaxament".

Esportistes professionals

El cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que aquesta segona fase és "una prova de foc" ja que suposa el moment en què es mobilitzen més persones i ha concretat que hi haurà un "abans i un després" a posteriori d'aquest dilluns. En aquest sentit, ha apel·lat al "civisme" de la ciutadania per intentar que la corba de contagis no s'incrementi i ha afegit que en aquesta segona fase també podran tornar a l'activitat els esportistes professionals. Això suposarà que els inclosos en el programa d'alt rendiment (51); els jugadors del BC MoraBanc Andorra (catorze); quinze motociclistes i 48 ciclistes puguin començar els seus entrenaments. Els esportistes d'alt rendiment ho faran al centre de tecnificació d'Ordino; mentre que els del MoraBanc podran fer entrenaments individuals al poliesportiu d'Andorra; els motociclistes podran entrenar-se en dies alterns a la cota 1.500 de Naturlandia en dos grups, com també s'hauran de dividir en dos els ciclistes, que podran entrenar entre Ordino i Arcalís incloent el coll d'Ordino.

Tercera fase

En la seva compareixença pública tant Gallardo com Espot han recordat que en funció de com evolucioni aquesta segona fase a partir del 18 de maig ja podrien tornar a l'activitat altres sectors. En aquest cas, Gallardo ha recordat que es podria fer per subfases per l'elevat volum de persones que hi estan implicades.