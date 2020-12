Reus reparteix 240 milions de la grossa

Per segon any consecutiu, la grossa de Nadal ha caigut a Reus. Si l'any passat el Centre Aragonès El Cachirulo de Reus va repartir 320 milions d'euros del primer premi, aquest 2020 el 72.897 ha regat la capital del Baix Camp amb 240 milions. A l'administració de la plaça La Pastoreta n'han venut 60 sèries, i alguns d'aquests dècims, cadascun valorat amb 400.000 euros, s'han distribuït a través d'una òptica situada prop de l'administració. El propietari de l'establiment, Òscar Bausà, ha explicat que la majoria han anat a parar als treballadors d'Indústries Teixidó, a Riudecols. La grossa de Nadal també ha portat la sort a Punta Umbría (Huelva), on han caigut també 240 milions d'euros, i a Granada, entre altres localitats espanyoles. A Tarragona, al barri de Bonavista, se n'ha venut un dècim.

El segon premi, el 6.095, ha portat bona sort a Catalunya. Se n'han repartit 15 sèries al centre comercial Màgic de Badalona -és a dir, 18,7 milions d'euros-, i 12 més a Palau-Solità i Plegamans. També s'ha venut una sèrie a Lleida, Vallirana i Barcelona.

El primer gran premi en sortir ha estat el tercer premi, el 52.472, valorat en 50.000 euros per cada dècim, i que ha caigut majoritàriament a Barbate (Cadis), tot i que també ha plogut en part sobre Catalunya. Se n'han venut 15 sèries, és a dir 7,5 milions, a l'administració el Trèbol de Ripoll, la mateixa que l'any passat també va repartir el tercer premi. També s'ha venut una sèrie a Anglès, Santa Margarida de Montbui, Terrassa i Sant Boi de Llobregat.

Un dels quarts -el 75.981- s'ha venut en diverses localitats espanyoles, com a San Pedro del Pinatar (Murcia) o Cambados (Pontevedra). L'altre, el 38.341, ha caigut a Vigo i en moltes localitats del País Valencià, com Meliana, Faura o Almàssera.

Els cinquens premis esquitxen Catalunya

El sorteig ha començat molt animat, perquè no havien passat ni cinc minuts quan s'ha anunciat el premi més matiner, el 86.986, un cinquè premi valorat en 60.000 euros cada sèrie (i 6.000 cada dècim). L'administració 28 de l'Hospitalet de Llobregat ha repartit 1,5 milions d'euros. El propietari de l'establiment ha explicat que 5 sèries les ha venut per finestreta i les altres 20 al bar Nou Somni de Cornellà de Llobregat. Molts clients del bar havien anat comprant algunes participacions, com els treballadors del Grupo Valle, que cada matí esmorzaven i dinaven al bar. L'Anabel, una de les treballadores, ha explicat que el premi estarà molt repartit perquè qui més qui menys havia comprat o compartit algun dècim. "Estem molt feliços, sóm 74 persones treballant a l'empresa i estarà molt repartit", ha celebrat, després "d'un any difícil".



El 86.986, un 5è premi, reparteix 1,5 milions a l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà / MANOLO GARCÍA

Un altre dels afortunats és l'Arnau, que s'ha comprat un pis fa poc al barri i va comprar el dècim un dia que va anar a esmorzar al bar quan feia les reformes. Ha dit que està feliç per un premi "que no s'esperava" i ha explicat que els 6.000 euros els invertirà en el seu nou habitatge. A més, tres dècims d'aquest mateix número, del 86.986, s'han venut a l'estanc de Girona que hi ha al costat del restaurant dels pares dels germans Roca, propietaris del Celler de Can Roca. El responsable de l'administració ha explicat a Efe que les tres butlletes s'havien servit a través de la màquina expenedora automàtica.



El Ferran i l'Arnau, pare i fill, compartien un dècim d'un cinquè premi, venut al bar Nou Somni de Cornellà / MANOLO GARCÍA

Tres minuts després s'ha cantat un altre cinquè, el 37.023, del qual se n'ha venut una sèrie a La Llagosta i una altra a Vielha, però ha caigut majoritàriament a Madrid i a Jaca. El 19.371 ha deixat un bon pessic a Saragossa i Madrid, i una sèrie s'ha venut a Palamós, mentre que el 49.760 ha caigut íntegrament a Alcanyís (Terol). Dues hores després que comencés el sorteig només havien sortit cinquens premis, com el 55.483, que s'ha venut majoritàriament a Berriz (Biscaia).

El 28.674 també ha tocat parcialment a Catalunya: la Bruixa d'Or de Sort n'ha venut 30 sèries, i una administració del carrer de Sants de Barcelona, 10 més. "Hem venut 100 dècims, 90 per finestreta i 10 a abonats", ha explicat a Europa Press el titular de l'administració, que repartirà 6.000 euros per dècim als seus clients. El 43.831 també ha premiat alguns catalans: se n'ha venut una sèrie al barri de Navas de Barcelona i una altra a Salt.

Els catalans hem invertit en total 340,3 milions d'euros, un 7,66% menys que l'any passat, el que equival a 44,34 euros gastats per cada habitant de Catalunya.

Mesures extra anticovid

El sorteig d'aquest any serà bastant atípic per les limitacions que imposa el covid-19: no hi haurà públic i la presència dels mitjans s'ha reduït en un 50%. Tampoc es podran fer entrevistes als nens de Sant Ildefons, que, com la resta d'assistents, hauran d'estar amb la mascareta posada i només se la podran treure quan cantin.

A totes les persones que estiguin a sobre de l'escenari se'ls realitzarà un test d'antígens i mantindran una distància de seguretat de dos metres entre les seves posicions a la sala. A més, els bombos de les boles estaran més separats del que és habitual per poder garantir la seguretat dels treballadors i es col·locarà una mampara entre els professionals del sorteig.

La taula presidencial estarà composta per quatre persones, en lloc de les cinc que ho fan de forma habitual, per poder assegurar una distància mínima de seguretat entre elles.

Els premis superiors a 40.000 euros pagaran impostos

Tots els premis organitzats per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE) –inclòs el sorteig especial de Nadal que se celebra avui– que superin els 40.000 euros estan subjectes al pagament d'un gravamen especial. Aquest impost s'aplicarà en forma de retenció, és a dir, que la mateixa SELAE restarà del premi el gravamen corresponent en el moment del pagament, de manera que els guanyadors no hauran de fer cap tràmit addicional.

D'acord amb la normativa actual, estan exempts del gravamen especial de loteries tots els premis inferiors a 40.000 euros, mentre que els que superen aquest import, a més d'identificar el guanyador, han de tributar amb un tipus del 20% la part que excedeix aquesta xifra. Per exemple, si es guanya el primer premi de la Loteria de Nadal, dotat amb 400.000 euros, queden exempts els primers 40.000 euros i es tributa pels 360.000 restants, de manera que Hisenda es queda amb 72.000 euros i el guanyador, amb 328.000 euros.