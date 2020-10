Revisió de llocs de treball per avançar en la digitalització

El ministeri de Funció Pública i Simplificació de l'Administració ha convocat un concurs a través del qual es volen avaluar 350 llocs de treball amb la voluntat d'avançar cap a la digitalització de l'administració. L'empresa que guanyi aquest concurs haurà d'assessorar l'executiu i definir les diferents necessitats d'acord amb les competències digitals que hagin de tenir els treballadors. La titular de la cartera, Judith Pallarés, ha reconegut que la implementació d'aquesta digitalització pot comportar que s'hagin de "reconduir" certs llocs de treball i que l'administració "s'aprimi" en certes ocupacions i en canvi s'hagin de col·locar persones allà on en facin falta.

La voluntat, ha conclòs, no és en cap cas incrementar els llocs de treball sinó fer adaptacions i impulsar, per exemple, prejubilacions ja que ha reconegut que el procés de digitalització pot comportar que s'hagin de suprimir llocs de treball. De totes maneres, ha volgut llençar un missatge de tranquil·litat, ja que ha manifestat que no es faran acomiadaments i que en tot cas s'haurà de reubicar personal que adquireixi noves competències. "Quan es parla de supressió, no parlem de persones sinó de llocs de treball", ha volgut deixar clar la titular de Funció Pública. Si desapareix el paper de l'administració, ha explicat, aquelles persones que gestionen ara com ara aquesta documentació veuran redefinides la seva tasca, ha exemplificat.

El concurs que ara es convoca es materialitzarà en un seguir de propostes que s'implementaran al llarg de tres anys. El pressupost destinat a aquest assessorament és de 215.000 euros i es pagarà a través de diversos plurianuals, ha detallat Pallarés.

La ministra de Funció Pública i Simplificació de l'Administració ha incidit en el fet que "la transformació digital també suposa un canvi de model de la gestió de processos" i, per tant, una part important d'aquesta adaptació del personal de l'administració passarà per la formació.

L'empresa encarregada de dur a terme aquest treball, ha detallat la secretària d'Estat de Funció Pública, Lara Vilamala, haurà de revisar aquests 350 llocs de treball i elaborar l'adaptació de les taules retributives basant-se en aquesta revisió i les noves competències. Aquesta revisió s'haurà de fer tenint en compte la carrera professional. Pallarés ha subratllat que no se'n derivarà "una reducció salarial" i que aquesta revisió el que sí que pot comportar són millores o revisió de les tasques que ara com ara fan els treballadors.

De manera paral·lela a aquest concurs, des de Funció Pública també es treballa en regular el teletreball dels treballadors públics i altres qüestions com la reducció de la jornada laboral, i, per tant, del salari, una feina que s'emmarca en el pla de racionalització i optimització que ha de comportar un estalvi de cara al 2021, ha explicat Pallarés. Amb aquesta experiència del teletreball i de la reducció de la jornada laboral també es podrà fer una optimització econòmica i, alhora, "planificar els recursos humans", ha remarcat la ministra.