El registre d'acomiadaments segueix creixent fins a les 324 persones

Fins a 324 persones s'han inscrit al registre d'acomiadaments habilitat pel Govern perquè els treballadors que havien perdut el seu lloc de treball aquests dies puguin exposar la seva situació. Així ho ha anunciat el ministre portaveu, Eric Jover, en l'habitual compareixença per exposar les novetats sobre la crisi del coronavirus. Cal destacar que del total d'inscripcions, 21 serien acomiadaments improcedents, i 246 tenien un contracte temporal o de durada determinada, amb la qual cosa, segons Jover seria més "lògic entre cometes" que hagin vist com el contracte se'ls rescindia; altres 78 persones que tenien un contracte definit.



L'executiu ja ha contactat un total de 153 persones per saber en quines condicions s'havien fet aquests acomiadaments i comprovar si s'han fet conforme a llei o si s'ha de recomanar a aquestes persones "eines" administratives o judicials perquè han estat víctimes d'un acomiadament improcedent. En el cas de les 21 persones que han estat acomiadades amb una casuística "no prevista a la llei" se'ls està explicant els recursos que tindrien al seu abast per o bé"recuperar la feina o rebre la indemnització escaient". Jover ha demanat "responsabilitat a les empreses", malgrat "només" hagin estat 21 els treballadors que, en principi, han estat acomiadats de forma no procedent.