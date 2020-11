Saboya i Lara, nous consellers de MoraBanc

José Manuel Lara i Gilbert Saboya s’incorporaran al consell d’administració de MoraBanc com a consellers independents, tots dos amb una dilatada experiència professional internacional i en banca. La seva entrada respon, per a un dels nomenaments, a una renovació i per a l’altre a la incorporació d’un nou conseller independent que situarien en nou els membres del consell d’administració de l'entitat, format per quatre consellers dominicals, quatre d’independents i el president, segons informen des del banc.

Amb aquests nomenaments, l’entitat aplica les normatives, recomanacions i referents internacionals en matèria de bon govern corporatiu d'entitats financeres.

El president de MoraBanc, Pedro González, apunta que “la professionalització del consell d’administració i de les seves comissions és una de les línies estratègiques que segueix MoraBanc. Ens mantenim com un banc de propietat familiar ben preparat i adaptat als temps actuals per afrontar els reptes del futur".

Els nomenaments van ser aprovats dimarts per la junta general d’accionistes a proposta de la comissió de nomenaments i retribucions del consell d’administració i estan subjectes a l’autorització prèvia per part de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).

Els nous consellers

Lara és llicenciat en ciències polítiques per la Universitat de Barcelona, MSc en demografia i estadística per la London School of Economics i MBA per la Columbia Business School. Té un recorregut ampli en el món de les finances i de l’empresa, havent estat director financer, director general i conseller delegat del Grup Planeta entre el 2008 i el 2018. Del 2015 al 2018 va ser membre del consell d’administració de Banco Sabadell i de la seva comissió d’auditoria i, amb anterioritat, havia estat treballant en dos fons de Private Equity. Així mateix, va ser soci fundador i conseller de Vueling Airlines. En l’actualitat desenvolupa projectes de transformació digital a Actibo Capital. El seu nomenament "aportarà un coneixement i una diversitat específica d’altres sectors, a més del corresponent al sector bancari", indiquen des de MoraBanc.

Al seu torn, amb 20 anys d’experiència en el sector bancari i econòmic, Saboya és un professional amb una carrera centrada en la gestió d’inversions i servei al client, la innovació i l’administració pública. És diplomat en ciències econòmiques per la Universitat de Ciències Socials de Tolosa, i Certified European Financial Analyst (CEFA), havent cursat el programa de direcció general a IESE Business School i el CFA-HBS Investment Management Workshop a Harvard Business School. Va estar vinculat al grup MoraBanc entre el 2001 i el 2010 com a conseller delegat de MoraBanc Asset Management i com a director de banca privada. Entre el 2011 i el 2017 va ser ministre d’Afers Exteriors del Govern i del 2017 al 2019 ministre d’Economia Competitivitat i Innovació. En l’actualitat és soci fundador i director general d’Alfaquest Saboya Assessors, empresa d’assessorament financer.

Per la seva banda, Agustín Berasaluce i Miguel Antonio Pérez renoven els seus mandats de consellers independents després de quatre anys i seguiran ostentant el càrrec de president de la comissió de nomenaments i retribucions, i de la comissió d’auditoria i compliment, respectivament.