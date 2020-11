Saetde pressiona perquè es testegi en origen els turistes

El conseller delegat de Saetde, Joan Viladomat, ha dit aquest dimarts, en el marc dels debats organitzats per la CEA amb el suport de Banc Sabadell d'Andorra, que el país ha de trobar una resposta “segura i robusta” per afrontar la temporada turística d'hivern i ha defensat testar en origen les persones que vulguin visitar el país. “Hem de discutir què demanem a la gent. Hem de fer un esforç per testejar el màxim de persones possible. Portem molts mesos discutint els sectors econòmics amb el ministeri de Salut per donar una resposta segura, perquè hotels, Caldea i estacions d'esquí no sóm una caseta de fira”, ha reblat.



Joan Viladomat ha defensat que es testi en origen les visites que pugui tenir el Principat, i que hauria de ser a partir del pont de la Puríssima, quan té previst obrir les estacions. “Si testeges en origen divideixes molt més el risc de contagis al país, que no té capacitat per afrontar els casos que es puguin donar si no ho fas, perquè el sistema sanitari ja va sempre tensionat a l'hivern”. “T'estalvies un embolic i que la situació es torni ingestionable”, ha explicat, per afegir que “amb les eines que tenim i els preus que es mouen al mercat és més fàcil que no fer-ho, perquè el país no es pot permetre gestionar 50 positius de cop que hagis d'ingressar”.



L'empresari ha posat l'exemple dels països que ja s'han posicionat i que obliguen els turistes a aterrar-hi testats. “Hauríem d'analitzar seriosament quin és el cost de fer això, a nosaltres els testos d'antígens ens ha costat 5,70 euros, fa un mes semblava ciència ficció poder-ho fer, però avui això no és tan estrany”, ha dit. “Ens interessaria tenir una resposta regular i robusta, perquè engegar la maquinària perquè et vinguin quatre persones el cap de setmana no té sentit. El 20% de la facturació de l'esquí arriba en avió. Hem de batallar perquè aquests turistes vinguin”.



Menys eloqüent ha estat el director general de Caldea, Miguel Pedregal, sobre testar en origen els turistes. El termolúdic, que també es prepara per desplegar la seva oferta durant el pont de la Puríssima, no s'ha plantejat aquesta prerrogativa, però s'ha mostrat obert a col·laborar amb alguna iniciativa que, això sí, piloti el Govern per garantir una temporada amb els mínims riscos possibles.



Finalment, Jordi Daban, de Daguisa Hotels, sí s'ha mostrat partidari de testejar el màxim possible. “Si ens posem com a destinació segura vol dir que hem de donar aquesta seguretat”, ha dit, a més d'apuntar que “cal reforçar el sistema sanitari i donar alternatives en cas que algun visitant doni positiu”. En aquest sentit, ha apuntat que “ es poden contractar assegurances per un valor ridícul que donen opcions perquè la gent sigui repatriada”.



En qualsevol cas, els representants dels tres sectors empresarials han coincidit que donen el novembre per perdut i que aquestes properes setmanes seran per preparar la temporada d'hivern. “ El temps se'ns tira a sobre, si es vol fer aquest tipus d'operació –testar en origen– que és súper complexa, s'ha de decidir ja, perquè ens quedem sense temps”, ha conclòs Pedregal.