Sant Julià de Lòria ofereix un segell de qualitat als comerços

El comú de Sant Julià de Lòria i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) han signat un conveni per poder instaurar el segell de qualitat 'Andorra Comerç Excel·lent' als comerços de la parròquia. El cònsol major, Josep Majoral, ha destacat la proposta com una eina per "dinamitzar la parròquia ajudant al comerç" amb una etiqueta de qualitat. Aquest segell té un import mitjà de 2.890 euros anuals, que varia en funció de la mida del comerç i del nombre de treballadors, el qual un 70% l'assumeix el Govern i el 30% el paga l'empresari. Amb aquest acord, el comú de Sant Julià de Lòria assumeix un 15% del total de l'import perquè així el propietari només hagi de pagar el 15% restant. A banda, amb l'acord el comú també subvenciona tres cursos de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis amb l'objectiu de pujar la qualitat del servei. De fet, el president de la Cambra, Miquel Armengol, ha indicat que l'any passat es van oferir 96 cursos adaptats a la demanda i el mateix propietari podrà triar "quin tipus de formació voldrà fer enfocada al comerç".

Des de la Cambra, ja fa un any que s'està oferint aquest segell de qualitat, i fins al moment ja hi ha una quinzena de negocis d'arreu del país que el tenen. Per a obtenir-lo, Armengol ha explicat que un organisme especialitzat s'encarrega de fer una auditoria externa i interna de l'establiment per veure com està organitzat. També "s'auditen els sistemes de treball", ha afegit. Després a partir de l'informe, s'aconsella als empresaris com reconduir els seus establiments per ser més efectius. "Es fan tres visites d'incògnit per avaluar la trajectòria" del negoci i a partir d'aquí es donen els segells de qualitat, ha declarat Armengol.

El president de la Cambra també ha indicat que els primers segells es van donar el darrer semestre de l'any passat i que ara tenen l'objectiu de generalitzar l'etiqueta. De fet, ha anunciat que fins ara només està disponible per als comerços, però que estan treballant per obrir-ho a la restauració. Per la seva banda, Majoral ha emfasitzat que a partir d'aquest dimarts es començarà a fer difusió del segell als comerços de la parròquia per posar-ho a disposició de tots per tal "de fomentar la millora de la qualitat en el sector". De fet, ha comentat que algun comerç de la parròquia ja disposa del segell.