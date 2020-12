Sant Julià aprova un pressupost de 15 milions amb el vot en contra de la minoria

El comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat aquest dilluns el projecte de pressupost per l'any 2021, que contempla un import de 15.344.000 euros tant pel que fa al capítol d'ingressos com al de despeses, amb el vot en contra dels tres consellers de la minoria. La variació d'ingressos prevista per l'any vinent experimenta un augment d'un 1% respecte del 2020, preveient una recaptació de 2.948.000 euros per impostos indirectes, una xifra que representa un 23% menys en relació amb el previst pel 2020 i que també es veu afectada per la rebaixa derivada dels ingressos de construcció. En el capítol de transferències, la corporació estima una rebaixa del 10,3% de l'import que es rep per part del Govern i, per compensar aquesta reducció, s'han previst ingressos corresponents a passius financers. També es preveu que la despesa augmenti un 1%. Així, la corporació laurediana ha informat que l'endeutament a 30 de setembre se situa en el 136%, mentre que s'espera que sigui del 104% en acabar el mandat l'any 2023.



El cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, ha explicat que la inversió prevista, que serà de només 1,8 milions que s'hauran de demanar a entitats financeres, té com a finalitat "intentar tornar a engegar la roda de l'economia de la parròquia". El conseller de la minoria, Cerni Cairat, ha justificat el vot en contra de la formació al·legant que el projecte de pressupost no ha estat fruit "d'un consens ni un plantejament comú".



Un dels principals punts de discrepància entre majoria i minoria s'ha originat arran de l'aportació de 800.000 euros que el comú pensa fer a Camprabassa en el capítol d'actius financers quan la societat només en demanava 600.000. Malgrat que aquesta xifra representa una rebaixa de 200.000 euros respecte de l'aportació d'anys anteriors, Cairat ha manifestat que "aquesta diferència de més del 33% que es preveu suposa un greuge respecte d'altres actuacions que es poden fer". En aquesta partida, també es contempla una aportació de 400.500 euros a Sasectur i una altra de 370.900 a l'escola bressol. Així, Desperta Laurèdia també s'ha posicionat en contra del pressupost pel que fa al "model de desenvolupament urbanístic de la parròquia", ja que "al nostre entendre, és massa expansiu".



En la sessió de consell de comú d'aquest dilluns, la corporació també ha acordat un descompte del 75% en els tributs per a aquelles empreses que puguin acreditar pèrdues derivades de la pandèmia, fins a un màxim de 1.500 euros per societat. D'aquesta manera, es vol afavorir el creixement econòmic dels empresaris amb més despeses derivades de la crisi sanitària, ja que "l'empresa que continua guanyant diners creiem que no mereix tanta ajuda".



En relació amb la liquidació del tercer trimestre del 2020, que contempla aquest endeutament a 30 de setembre del 129% i que deixa un superàvit a tresoreria de 960.000 euros, el conseller de la minoria ha demanat a la corporació si ja té decidit quin serà l'import que s'aportarà al fons solidari del Govern per la Covid-19, ja que des del comú s'ha assegurat aquest temps que la xifra es faria pública un cop es tingués enllestida la liquidació d'ingressos al mes de setembre. En aquest punt, Majoral ha afirmat que, "avui dia, encara no tenim aquesta xifra tancada", i ha reiterat que "la situació no està per tirar coets".