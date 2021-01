Sant Julià sumarà una nova universitat i un centre d'idiomes

El desenvolupament de Sant Julià de Lòria passa per les aules. La parròquia té l'objectiu de créixer com un referent de l'ensenyament als Pirineus i per fer-ho possible, incorporarà nous centres educatius durant el 2021. El cònsol major, Josep Majoral, ha avançat al programa 'A l'alça' que "hi ha una universitat que s’està plantejant venir de manera presencial a Sant Julià; ja hem fet els primers contactes, i ara els hi correspon a ells fer el seu pla s'estudis, plans de viabilitat, buscar ubicacions i tot plegat". Segons Majoral, aquest centre ve d'Espanya i no seria l'únic. Sense voler desvetllar gaires detalls, ha revelat que "també hi ha una escola d'idiomes, que no ve ni d'Espanya ni de França, que vol instal·lar-se a la parròquia".

L’arribada de futurs estudiants i professionals de l’educació va en sintonia amb la voluntat del comú lauredià de cohesionar tots els centres d’ensenyament superior i les escoles professionals sota la marca de 'Ciutat universitària'. "Des del comú ajudarem tothom que vulgui instal·lar-se a la parròquia, si venen del sector de l'ensenyament ho farem de manera especial, però la resta també, perquè creiem fermament que Sant Julià ha de créixer cap aquí, cap al món de l’educació", ha recalcat Majoral.

Durant el programa ha insistit en la necessitat que "aquest talent es quedi, que produeixi aquí; tot això genera llocs de treball, moviment a la parròquia, que els locals comercials i els restaurants treballin". En aquest sentit, el màxim responsable del comú de Sant Julià també ha explicat que s'està treballant ja per "intentar crear un projecte amb diverses branques, m’atreveixo a dir cultura, esports, restauració del poble, per poder crear un projecte al voltant de ciutat universitària", i ha afegit que, "en les reunions periòdiques que fem amb tots els implicats hi ha Actua Tech, i l’objectiu seria que en un futur edifici, o edificis, o en un edifici que s’està dissenyant, hi hagués un espai dedicat exclusivament a la recerca; la voluntat és que els estudiants que estan aquí amb doctorat, poguessin quedar-se aquí". Seguint la mateixa línia, Majoral s'atreveix a dir que, en un futur, li agradaria "crear un departament al comú que reculli totes les propostes que poguessin sortir dels mateixos joves de la parròquia i ajudar aquest jovent en la seva vida professional i personal, perquè paral·lelament també ajudaríem la parròquia".

Desenvolupar 'Ciutat universitària'

A banda dels nous projectes, i tal com va confirmar recentment el cònsol major, la residència d'estudiants comença a fer els seus primers passos. "A dia d’avui ja sabem quines són les necessitats, a mig termini, de tots els actors implicats, és a dir, de la Universitat d’Andorra i la resta d’universitats, i del mateix comú; fins i tot tenim un petit projecte arquitectònic del que seria aquest edifici". Molt més avançada està la construcció de l’escola privada de guardes de seguretat que, amb el permís de la Covid-19, preveu obrir durant els pròxims tres mesos i formarà dues-centes persones més.