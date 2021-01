Santiago Niño-Becerra critica l'arribada de 'youtubers' al país

La notícia de l'arribada a Andorra del famós youtuber 'Rubius', que ha decidit traslladar el seu domicili habitual al país, ha obert el debat sobre l'atracció de residents passius amb un alt poder adquisitiu. Precisament aquest dimarts, el prestigiós economista Santiago Niño-Becerra ha criticat aquesta pràctica al programa ' A l'Alça', assegurant que "no és una activitat que generi riquesa per al país". Durant el programa, el catedràtic en Estructura Econòmica, ha advertit que captar "tots aquests youtubers, i gent famosa i rica té un problema, i és que avui pot estar aquí i demà pot anar a un altre lloc on li donin més incentius". En aquest sentit, Niño-Becerra recomana al Principat que sedueixi empreses, "oferint-lis no només beneficis fiscals sinó bones condicions laborals i de vida" amb l'objectiu de "generar PIB, no basat en el comerç, sinó basat en la recerca i el desenvolupament d’activitats d’economia real".

L'expert en economia, que va ser un dels primers en predir la crisi financera del 2009, considera que Andorra "no pot perdre ni un segon", ja que ha fet tard en alguns aspectes empresarials, com per exemple, el d'haver començat massa tard el fet de volver ser un país vinculat al turisme de salut, "això Turquia ja fa anys que ho fa", ha puntualitzat. També ha criticat que durant tants anys l'economia del país s'hagi sostingut sobre els pilars del turisme, les compres i la construcció.

La fi del capitalisme

Santiago Niño-Becerra ha estat convidat al programa per la publicació del seu darrer llibre: ‘Capitalismo (1976-2065)’, que augura la fi d'aquest model econòmic en els pròxims 45 anys. Segons l'economista, la tecnològica serà tan avançada que la massa salarial deixarà d’existir i només una minoria tindrà el privilegi de treballar. Això comportarà una caiguda del poder adquisitiu de les persones i la imposició d’una renda bàsica universal. "Andorra tindrà més problemes en posar-la en marxa que França el que passa és que el problema no serà tan elevat pel fet de vincular la immigració amb el contracte de treball, el que vol dir que només tindran població autòctona", ha predit.

En aquest futur per a alguns distòpic, els Estats perdran protagonisme i els nous governants mundials seran les grans corporacions. I no cal anar tan lluny per adonar-se’n: la facturació que van fer al 2019 les 10 empreses més importants del planeta, supera el PIB del Regne Unit. En relació amb això, Niño-Becerra ha recordat que "una empresa que està present a 160 països, està per damunt dels estats", i ha afegit que "el nivell de cotització d’Apple és una quantitat que supera en 750 mil milions el Producte Interior Brut d’Espanya".