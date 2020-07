Segrestadors de dominis demanen 5.000 euros per alliberar 'Andorraturisme'

De tot se’n pot fer negoci, i el registre de dominis d’internet no són una excepció. De mitjana, l’adquisició del nom que se li posarà a una pàgina web costa entre 8 i 20 euros, però hi ha empreses que es dediquen a registrar dominis amb un alt potencial comercial. És el cas del nom ‘Andorra Turisme’, que des de fa anys és propietat d’una plataforma digital registrada a Espanya i dedicada a aquest negoci de compra-venda. Per poder-lo utilitzar, demana que se li faci una oferta de compra d’almenys 5.000 euros més IVA.



Malgrat que ‘andorraturisme.com’ seria el nom lògic d’Andorra Turisme, des de l’organisme asseguren a l’ ANA Economia que “no hi ha cap intenció de comprar-lo perquè sempre vam tenir clar que ‘Andorra Turisme’ és el nom d’empresa” i no pas el nom amb el qual es volen promocionar com a marca. Quan Andorra Turisme va unificar la seva estratègia fa més de set anys, es va escollir el nom ‘visitandorra.com’ per promocionar el destí turístic d’Andorra, perquè segons diuen, “vam veure que la paraula ‘visit’ era un dels reclams que més s’utilitzava en aquell moment”. En aquest sentit, afirmen que “no suposa cap mena de problema per a nosaltres” i descarten fer una oferta per adquirir el domini segrestat, per tal que estigui a les seves mans i evitar així que qualsevol altra empresa o entitat, sigui d’Andorra o no, el pugui fer servir.

Segons els experts, des de l’any 2000, quan es van desenvolupar les pàgines web, hi ha hagut companyies a internet que s’han dedicat a la pràctica de registrar dominis .com o .es, entre d’altres, amb l’objectiu de vendre’ls a les empreses i particulars que tenen el seu negoci amb aquell nom. “L’exemple més clar és la plataforma Godaddy.com, propietària de 40 milions de dominis d’internet”, tal com comenta el CEO de l’andorrana Bitanube, Jordi Montero. “Tenen una estratègia molt particular: quan tu busques si un domini està disponible, ells, en temps real, calculen si aquell nom podria tenir moltes visites, és a dir, podria donar diners, i automàticament el compren i te l’ofereixen a tu més car”, explica Montero. Segons el CEO de Bitanube, ho mesuren segons les visites que aquell domini podria tenir a internet, i és clar, un destí tan turístic com Andorra genera moltes recerques a buscadors com Google.

Montero descarta que el ‘segrest’ d’andorraturisme.com l’hagi realitzat un particular, “com en casos molt puntuals ha passat” i considera que 5.000 euros és una xifra “altíssima” en el mercat de compra-venda de dominis.

La mateixa situació a les xarxes socials

De la mateixa manera que hi ha dominis desitjats que ja estan agafats, també passa amb els noms dels comptes a les xarxes socials. Des d’Andorra Turisme detallen que quan van voler ser presents a plataformes com Instagram, Twitter i Facebook, van adonar-se que l’usuari ‘visitandorra’ ja estava agafat en algunes xarxes. Per evitar que cada perfil tingués un nom diferent, “vam buscar una nomenclatura que estigués disponible arreu i vam considera que l’usuari @andorraworld_ad representava la imatge de país que volíem transmetre”, puntualitzen.