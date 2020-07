Set anys de col·laboració entre Andbank i el Festival Castell de Peralada

Andbank ha exercit, per setè any consecutiu, com a copatrocinador del Festival Castell de Peralada, que aquest any es presenta amb una forma totalment diferent per seguir amb els protocols que s'han adoptat a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

Quan al mes de maig es va haver de cancel·lar la programació del festival, l'organització va començar a treballar en una versió diferent per adaptar-se a la situació. Després de redefinir-la i considerar les activitats que es podrien dur a terme, va néixer el Festival Castell Peralada Livestream, una edició que serà gratuïta per gaudir-la en línia a través de la pàgina web www.festivalperalada.com, en la qual hi haurà interpretacions i sessions de diàleg entre els grans artistes d'aquesta cartellera.

Tots els espectacles d'aquesta edició es podran veure en viu i s'hi podrà accedir a ells de manera lliure. El conjunt medieval del Castell de Peralada i l'església i les muralles del Carmen seran l'escenari de les actuacions del cartell d'artistes de primer nivell, que actuaran del 22 al 31 de juliol. Alguns d'ells són la bailaora de flamenc María Pagés; l'artista Santi Moix i el director Josep Pons; l'artista Alfonso de Vilallonga amb l'estrena del seu darrer àlbum 'Hors de Saison', o el tenor David Alegret, el cantant líric Carlos Álvarez i el compositor Cristophe Chassol.

El Festival Castell de Peralada va ser fundat el 1987 i és una de les cites culturals amb què Andbank col·labora a través de la seva activitat de suport a la cultura. La seva col·laboració com a copatrocinador permet a l'entitat apropar el festival als seus clients. Des d'Andbank manifesten que "aquest format virtual segueix mantenint el mateix esperit cultural i el segell de qualitat al que ja ens té acostumats el festival".