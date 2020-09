Ski Andorra posa a la venda el forfet de temporada a partir del 5 d’octubre

Ski Andorra posa a la venda el forfet de temporada, que agrupa les estacions d’esquí del Principat, a partir del 5 d’octubre, informa aquest dimecres en un comunicat. El forfet de temporada d'Ski Andorra permet esquiar a totes les estacions d’esquí d’Andorra: Grandvalira, Ordino Arcalís i Vallnord-Pal Arinsal.

Aquest any es mantenen els preus respecte de la temporada passada, de manera que el forfet de temporada d'Ski Andorra té un preu de 445 € per als clients residents i de 935 € per als no residents a Andorra. Com a novetat, aquest any, els clients que van comprar el forfet de la temporada passada podran gaudir d’un 5% de descompte per renovació en el forfet 2020-2021.

Enguany, es dona també la possibilitat del pagament fraccionat als clients del forfet de temporada d'Ski Andorra resident. Els clients que escullin aquesta modalitat de pagament podran pagar el forfet en tres quotes sense interessos. Aquest servei és exclusiu per als residents i es podrà sol·licitar fins al 27 de novembre.

Ski Andorra proposa una cobertura per a tots els forfets de temporada en cas d’un possible tancament forçat de les estacions per motiu de la Covid-19. Aquesta garantia assegura la devolució dels dies d’esquí no amortitzats abans del 16 de febrer de l'any vinent, en què la temporada ja s’hauria cobert en un 60%. Com a exemple: un forfet de temporada d’adult resident Ski Andorra s’amortitza en deu dies d’esquí. Si es produís un tancament anticipat i el client hagués esquiat un total de set dies, es retornarien els tres dies d’esquí no amortitzats. El dia d’esquí es calcula segons el preu mitjà del forfet/dia de les estacions d’esquí i la tipologia del forfet. Queden exclosos de tota compensació els forfets de temporada que ja s’hagin amortitzat, mentre que, a partir del 17 de febrer del 2021, la garantia de compensació per la Covid-19 quedarà anul·lada.

D’altra banda, la data d’inici de la venda dels forfets extraescolars està pendent de confirmació.