Sònia Vidal: "La banca és un actor important en la recuperació del teixit econòmic andorrà"

Com s’ha adaptat la banca a l’impacte que ha tingut la crisi del coronavirus i quins han estat els principals efectes sobre el sector?

Davant les restriccions de mobilitat i una preocupació més gran per part dels clients sobre la repercussió econòmica i financera de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, el sector s’ha adaptat per seguir oferint un servei de qualitat i una comunicació contínua amb els seus clients. Com en altres sectors, la tecnologia ha permès canviar la manera d’interactuar amb els clients per seguir oferint el millor servei. D’altra banda, el sector ha estat un participant clau en les mesures econòmiques que s’han pres per pal·liar els efectes econòmics derivats de la crisi sanitària. Mitjançant una àmplia solidesa i oferint liquiditat i finançament, la banca és un actor important en la recuperació del teixit econòmic andorrà.

I quina és ara com ara la situació dels mercats?

Després d’unes setmanes molt complicades en els mercats a l’inici de la crisi sanitària, l’acció coordinada a nivell global de la gran majoria de bancs centrals aportant solucions financeres per estabilitzar els mercats va ser la clau de la recuperació que hem viscut des de final del mes d’abril. També l’inici de la vacunació ha contribuït al ral·li de final d’any dels mercats tancant en alguns casos en màxims històrics, com ara el cas dels Estats Units o Alemanya, i en d’altres amb una forta recuperació respecte als mínims de l’any.



Quina és la perspectiva de cara a l’any 2021?

El 2021 serà un any en què seguirem patint els efectes de la crisi sanitària i les seves conseqüències econòmiques malgrat no esperem tenir la volatilitat viscuda en els mercats durant el 2020.





Hi ha menys demanda per part dels clients de préstecs o hipoteques?

La inversió creditícia a Andorra ha caigut al 2020 pràcticament en tots els seus segments. És una tendència esperada en un any en què les dificultats econòmiques han estat generalitzades per l’afectació de la gran majoria dels sectors econòmics.

Enmig d’un any tan dur com el 2020 han estat escollits millor banc d’Andorra, quina valoració en fan?

Estem molt satisfets d’haver obtingut aquest premi en un any tan complicat on hem aconseguit aportar solucions als nostres clients i seguir a prop d’ells malgrat les restriccions viscudes. Ha estat clau la contínua comunicació amb els nostres clients que ha estat possible gràcies a les eines digitals que hem posat a la seva disposició. També la comunicació constant ha estat clau per mantenir la confiança durant els mesos amb més volatilitat en els mercats i tancar un exercici on les carteres dels nostres clients s’han pogut beneficiar de les oportunitats viscudes durant l’any.