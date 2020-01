Sous de fins a 30.000 euros per ser 'youtuber'

Andorra s'està convertint des de fa uns anys en un paradís per als coneguts com a 'youtubers'. Aquests creadors de continguts, que han fet de penjar vídeos a YouTube la seva activitat laboral, arriben en alguns casos a obtenir beneficis per valor de fins a 30.000 euros mensuals, una xifra que no ve donada exclusivament per part dels anunciants de la plataforma, sinó per marques que demanen els seus serveis com a figura publicitària per a la seva empresa.

La vida d'aquests joves és plena de luxes, cotxes d'alta gamma que en la majoria de casos són cedits pels mateixos concessionaris, roba de les marques Gucci i Balenciaga i cases en les zones més exclusives d'Andorra, on els lloguers superen els 3.000 euros mensuals. Els 'youtubers' establerts a Andorra estan agrupats en una agència de referència a Barcelona, de nom You Planet. Un representant d'ells ha assegurat a l' ARA Andorra que els ingressos que obtenen de la plataforma audiovisual, ara per ara, "amb prou feines superen els 1.000 o 2.000 euros al mes", mentre que "els que paguen, i molt, són els empresaris que volen que promocionem els seus productes", apunten. Val a dir que YouTube pagava fins fa uns mesos un euro per cada mil visualitzacions i tenint en compte que hi ha 'youtubers' que pengen un vídeo setmanal, i a cadascun d'ells acumulen 2 milions de visualitzacions, ens situaríem als 8.000 euros mensuals.

A mitjans del 2018, YouTube va canviar les seves polítiques per unes de molt més restrictives, les quals, en cas que algun dels vídeos penjats a la plataforma infringís alguna de les seves normes, aquest vídeo automàticament passaria a generar una quantitat irrisòria d'ingressos, o en el pitjor dels casos, no fos apte per generar diners. Aquest fet va perjudicar a més del 90% dels creadors de continguts que vivien única i exclusivament de penjar vídeos, ja que el seu èxit procedia especialment de la sàtira i l'humor negre.

Altres han optat per crear dins del Principat empreses pròpies que res tenen a veure amb l'activitat de 'youtuber'. Un d'ells és en David Cánovas, conegut a les xarxes com 'TheGrefg' i que acumula el dia d'avui més de 12 milions de seguidors. Cánovas és un dels que gestiona l'empresa Green Factory, la qual va ser l'adjudicatària per dur a terme els treballs d'embelliment a la confluència dels carrers de la Borda i Riberaygua amb l'avinguda Meritxell.