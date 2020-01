Standard & Poor's confirma la qualificació d'Andorra en BBB/A-2 i la perspectiva positiva

L'agència de qualificació Standard & Poor's reafirma la qualificació d'Andorra en BBB/A-2 i manté la perspectiva positiva establerta el passat mes de juliol. Així ho ha confirmat en una nota publicada aquest divendres al vespre.

El text ressalta els avenços fets pel Principat per adherir-se al Fons Monetari Internacional (FMI), un fet que podria suposar una millora del ràting del país per part de l'agència qualificadora. Així mateix, també felicita la voluntat d'aconseguir la signatura d'un acord d'associació amb la Unió Europea i, amb ell, l'accés al mercat interior. Ambdues situacions es consideren elements clau per augmentar la resiliència d'Andorra davant de crisis financeres, reduir els riscos reputacionals i millorar la qualitat, transparència i homologació de les dades estadístiques.

D'altra banda, Standard & Poor's valora positivament que el nou Govern mantingui entre les seves prioritats l'obertura econòmica, la consolidació del model fiscal i la regulació del sector financer per adaptar-se als estàndards internacionals.

Finalment, l'agència de qualificació destaca el bon comportament de l'economia andorrana, superior a les previsions inicials i a la dels països de l'entorn i la gestió pressupostària equilibrada de l'executiu, que s'encamina cap a les polítiques adreçades a una reducció progressiva de l'endeutament.