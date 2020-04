Standard & Poor's confirma la qualificació d’Andorra en 'BBB/A-2' i rebaixa la perspectiva de positiva a estable

L’agència de qualificació Standard & Poor's reafirma la qualificació d’Andorra en ' BBB/A-2' i rebaixa la perspectiva de positiva a estable arran de la crisi provocada per la Covid-19. Així ho ha confirmat en una nota publicada aquest divendres al vespre.

Tal com informen des del Govern, Standard & Poor’s preveu un fort impacte en l’economia andorrana degut a la gran dependència dels països veïns, especialment de l’economia espanyola, que es preveu que quedi molt perjudicada per la pandèmia. Tot i així, l’efecte negatiu de la caiguda del PIB a Andorra s’hauria de restringir només a l’any 2020 i els anys 2021 i 2022 tornarien a ser de creixement sostingut.

L’agència qualificadora també destaca que la crisi provocada per la Covid-19 al Principat i els ajuts impulsats des de l’executiu per pal·liar-ne els efectes tindran un important impacte en el deute públic. Tanmateix, es remarca que la "bona gestió" pressupostària i fiscal que s’ha fet des del Principat els darrers anys permet assumir aquests reptes amb "una certa posició de comoditat".

A més, Standard & Poor’s valora positivament els avenços fets des d’Andorra per adherir-se al Fons Monetari Internacional (FMI) i en les negociacions per assolir l’acord d’associació amb la Unió Europea. D’aquesta manera, destaquen que el Govern ha donat continuïtat als passos endegats per l’anterior executiu cap a l’obertura econòmica estrangera, la reforma del sistema fiscal i el sector financer per alinear-se amb els estàndards internacionals.

Finalment, des de l’agència de qualificació es valora positivament que la gestió de la crisi de la pandèmia al país hagi permès estabilitzar la corba de contagi sense col·lapsar el sistema sanitari.