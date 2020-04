Les empreses podran fer ERTOs per primera vegada al país

El ministre Portaveu, Eric Jover, i el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, han comparegut aquest diumenge al vespre per donar detalls del segon paquet de mesures excepcionals que dilluns vinent entrarà a tràmit parlamentari. La segona llei òmnibus té per objectiu "protegir al màxim els llocs de treball i ho aconseguirem acompanyant el nostre teixit productiu", ha assegurat Gallardo.



Pel que fa a les mesures per als assalariats, es desplega la suspensió temporal del contracte laboral, el que es coneix també com a ERTO (Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació), una mesura que fins ara no estava contemplada al país i que "ha de servir per assegurar la persistència de les empreses del país", tal com ha dit el ministre d'Economia. També es preveu la possibilitat de fer una reducció de la jornada laboral; la suspensió del contracte laboral té un horitzó màxim del 31 de desembre de 2020 i només la podran aplicar empreses censades al país, sense deutes amb l'administració i que no tinguin la seva activitat centrada només a la temporada d'hivern. Totes dues accions aniran acompanyades d'una d'ajudes socials com la reducció del lloguer del 20%, a més de l'ajornament de les quotes hipotecàries dels seus habitatges i dels subministraments bàsics quan aquests suposin més del 35% del pressupost familiar. A més, també es preveu la possibilitat d'un rescat del pla de pensions mentre duri la crisi per a aquells treballadors que ho vulguin i l'assimilació, per part del Govern i l'empresa, de part de la cotització de les persones afectades per la suspensió temporal del contracte.



Per exemplificar com funcionarà aquesta suspensió, el ministre Portaveu ha explicat alguns casos concrets: una persona que cobrés 1.500 euros mensuals percebria el 91% del salari, dels quals 342 euros els pagaria l'empresa i 1.368 d'euros serien a càrrec de l'executiu. En el cas del salari mitjà d'Andorra, 2.100 euros, es garantirà el 87% del sou, dels quals 1.272 els pagarà el Govern i 424 euros l'empresa. Pel que fa a les baixes laborals, Gallardo ha recordat que es manté el 100% del salari dels sanitaris que van contraure Covid-19 i el 66% del sou en el cas de la resta de treballadors. El permís retribuït per als treballadors que no han pogut treballar perquè s'havien de fer càrrec dels fills, equivaldrà a l'equivalent del salari mínim.